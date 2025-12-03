昔朱學恒校園演講嗆「妳給我慢慢等」 網紅火速撕掉簽名回收

「宅神」朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11個月後，於本月1日提前獲釋。消息曝光後，今(3)日有網紅爆料過去曾與朱學恒接觸的不愉快經驗，再度引發關注。

網紅「漢娜老師不在家」在社群平台Threads發文，回憶高中時代朱學恒以《魔戒》譯者身分到校演講，結束後索取簽名的時間，她因場地有限，全程盤腿坐在活動中心的地板上，導致後來腳麻而不自覺會抖動。此時朱學恒一邊幫旁邊同學簽名，一邊頭也不抬地以不屑口吻調侃：「旁邊那位女同學，不要以為妳用抖的，我就會先幫妳簽，妳給我慢慢等。」

漢娜表示，後來朱拿走她的本子，並簽了名，但全程並未與她有任何交流，甚至連看她一眼都沒有。因為當下互動不愉快，讓她在離開活動中心的會場後，就把那頁簽名撕了，還做了資源回收。

該則貼文引起近萬名網友按下愛心符號，並有數百則留言，有人在不同場合中也曾感受到朱學恒的態度輕佻、對聽眾回應不禮貌，甚至在電視節目上「不懂裝懂」大談足球話題。還有網友分享更離奇的經驗，指出朱學恒曾在校園演講時，直接拿起學生的便當走上講台食用；也有人表示與其洽談設計稿時，對方已在餐廳自行用餐，不到十分鐘就說已討論完，示意要他離開，因為待會還有約，讓他感到「從頭到尾都超級莫名其妙」。

另有網友回憶在公司內部會議中，朱學恒自知演講超時，仍以「你們後面的議程應該不重要吧？」回應，令眾人錯愕。不過，也有人分享與朱學恒互動的愉快經驗，表示他在校園活動中超級客氣而且很熱情，還會自費搭舞台跟燈光，想給大家很好的體驗，訝異漢娜的經歷「沒想到在別的地方有這種事」。