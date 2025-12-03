他搭機為「省錢」被迫升等商務艙 內行曝1情況有機會搶便宜

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾訂購機票，發現商務艙比經濟艙便宜，而他為了「省錢」只好選擇升等。示意圖／ingimage
出國買機票許多民眾會精打細算，多半會選擇便宜、CP值高的經濟艙，除非是長途飛行才會考慮商務艙。不過，近日有民眾打開網站要訂機票時，竟發現商務艙比經濟艙便宜，而他為了「省錢」只好選擇升等商務艙。

該名網友在Threads上分享機票訂購截圖，他要從尼泊爾加德滿都「特里布萬國際機場」（KTM ），飛到馬來西亞吉隆坡「吉隆坡國際機場」（KUL），從上面的價格可見，經濟艙要價2983令吉(約2萬2682新台幣)，商務艙卻只要2432令吉(約1萬8,492新台幣)。

商務艙的價格竟比經濟艙便宜超過新台幣4000元，讓她直呼「我的人生第一次為了省錢而選商務艙」。文章曝光，網友們也好奇「看起來是同一班機，什麼情形會有這種優惠呢？」。有內行人解答，「經濟艙便宜艙等賣完了，商務艙便宜艙等，還沒有人買就有機會，商務或豪華經濟比較便宜」、「有個東西叫『子艙位』」。

不少人也遇過類似情況，「這經驗我有過，疫情前的酷航豪經艙，還有國泰的台韓線，還有過年前的華航都有遇過，很爽」、「我上次回台灣真的有過，我媽還不相信」、「我也有過中秋節期間飛國泰航空北京回台灣，經濟艙四萬，商務艙三萬」、「星宇也遇過豪經艙比經濟艙便宜」。

