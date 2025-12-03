快訊

鼎泰豐差別待遇？外國人提1要求店員大方給 她被打槍：下次我也講英文

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享到鼎泰豐用餐的消費體驗。聯合報系資料照
一名網友與男友到鼎泰豐用餐，結帳時詢問店員能否外帶一小包辣油，店家表示辣油是外帶才會提供，若是純內用的話就不提供。然而某次她帶外國客戶去用餐，客戶結帳時也詢問能否要幾包辣油，店員卻直接拿給他，讓她認為同間店卻有2種做法，給人的感受蠻不好的。

該名網友在Dcard分享，大約2周前與男友到鼎泰豐用餐，覺得該店的辣油很不錯，因此想讓媽媽吃看看，若對方喜歡再買一罐給她，結帳時她詢問店員，能否外帶一小包辣油回去，店家表示「我們辣油是外帶才會提供，如果是純內用就不會提供」，因此原Po便直接買了一罐。

然而，某次她帶外國客戶到同間鼎泰豐用餐，最後結帳時客戶也同樣詢問店員，能否要幾包辣油，正當她要和客戶解釋不能，並且家中有一罐可以分他時，店員轉身就拿了兩包給他，讓原po相當錯愕，心想「雖然不是什麼大事，但給人的感受蠻不好的，同間店卻有2種做法，感覺沒有規範好」，讓她笑說「不然下次我也講英文進店好了」。

文章曝光，網友們紛紛推測「感覺對外國客人解釋或不解釋，外國客人可能都霧煞煞，就乾脆直接給」、「我猜店員英文不好不想跟他解釋，所以直接給他了」、「我之前做餐廳也是，規定沒有幫客人倒酒的服務，但遇到外國客人不管他那桌是不是有台灣人，都直接幫忙倒酒，不解釋反而更輕鬆」。

也有人表示，「鼎泰豐一直都對外國人比較友善吧，之前去人數一樣然後他們比我晚抽號碼牌還比我先進去，直接當場找服務員說」、「在大部分國家過得最好，受到最多好待遇的都是當地人，在台灣受到最好待遇的是外國人」。

