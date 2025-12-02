好市多黑五最後一天人潮爆滿！他見隔壁推車只放1物驚呼：太狂了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多Costco）「黑色購物周」已於11/30落幕，民眾湧入搶購各式優惠品。東森栢馥森心林診所許嘉珊醫師分享，自己特地開車排隊前往，卻發現多款熱賣品早已售罄，只能改買日常食材，結帳時她瞥見旁邊會員的推車竟只放著一盒板豆腐，讓她忍不住直呼「人擠人就為了買這個，太狂了！」

許嘉珊醫師在粉專發文表示，她帶著「黑五特價週一定要搶到好物」的心情，特地開車排隊入場，花了好一番功夫才擠進人潮滿滿的賣場，沒想到想買的優惠商品早已被掃空，最後只能改買日常食材。

許嘉珊醫師笑說，本以為自己的採購行程已夠意外，未料在結帳隊伍中更遇到離奇一幕，旁邊會員的推車裡竟只擺著一組三盒板豆腐，毫無其他採買痕跡。同行友人一開始還猜測，對方可能另外購買了電視等大型家電，結帳時才會出示訂購單據，但一路觀察到最後，對方真的只為了「板豆腐」而來，讓人覺得非常驚訝。

許嘉珊醫師忍不住驚呼，「人擠人就為了買這個，真的太狂！」她笑說，在佩服對方採購決心的同時，也開始懷疑對方是否和自己一樣，買不到原先鎖定的優惠品，只能改拿食材回家，「仔細一看，我的推車裡也同樣放著板豆腐」，她也提醒民眾，若有特定想買的商品，務必提早規畫與入場，才不會白跑一趟。

貼文曝光，掀起網友們議論，「在她眼裡，現場的黑五特價品都只是紅塵俗物，唯有那三盒板豆腐，才配得上她高貴且養生的靈魂」、「可能想買的都被搶完了吧！剛好缺板豆腐」、「人家只是去感受氣氛罷了」、「可能住附近，下樓買個豆腐，看看人潮湊熱鬧」、「什麼都不缺，只缺豆腐」、「特價商品家裡都有也還沒壞，去了真的只買雞肉、牛肉、鮮奶、豆腐」、「這豆腐應該是好市多單價最低的商品」。

好市多 賣場 黑五 特價 豆腐 醫師 食材 商品 Costco 推車

