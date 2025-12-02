塞車、扒手多 九份為何受歡迎？網曝「台灣經典」：下雨更美

九份風景優美又有山城特色，往往吸引許多外國觀光客。日前有位網友好奇，九份為什麼能吸引台灣人、外國觀光客？疑惑為什麼九份的吸引力這麼強，是因為風景還是其他原因？對此，多數網友認為「九份真的是台灣經典」。

如果想在新北一日遊，許多人會選擇到九份逛街，而這裡也是許多造訪台灣的觀光客，必去的景點之一。日前有網友在PTT好奇表示，為什麼九份這麼強，可以吸引這麼多人造訪？是因為美景嗎？其他地方不能學學九份嗎？

對此，許多網友指出「九份算是台灣很有中華風情的觀光景點之一」、「台灣小孟買不是叫假的」、「九份、基隆，很多地方都很美，下雨更美」、「九份是真的台灣很特色的經典啊」、「因為像電影《神隱少女》裡面的場景呀，弄假成真的假消息」、「算台灣少數有特色的地方了」、「九份那個風景值得一去再去」、「代表台灣感性」、「上面有中式茶樓」、「很有特色啊！台灣少有山坡上老街」。

不過先前也有網友認為，九份是很雷的景點，直言路很小條容易塞車、人擠人、扒手很多，加上位於山區，霧氣重又容易下雨，指出「民宿的路小到不行」、「滿地垃圾、廁所很髒」、「景點都一樣雷，環境髒亂，十年毫無長進」、「前一陣子還有外籍扒手，專在老街下手」、「停車一小時300」、「我也覺得九份很神奇，體驗很差但又特別」。