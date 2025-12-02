瑞幸月薪6萬徵才！網友嘆恐遭咖啡圈朋友嫌丟臉 Cheap傻眼：很多欸

被外界譽為「星巴克殺手」的瑞幸咖啡，預計在台北市開設全台首店，甚至在捷運南京復興站附近貼出徵才公告，引發外界關注。然而有網友卻表示，雖然看到瑞幸開出月薪6萬元的職缺，但若讓「咖啡圈的朋友」知道自己去那裡工作，「會超丟臉」。對此，網紅Cheap發文吐槽，「6萬真的很多欸，丟臉啥」、「這種人某種程度上跟『拉麵肥宅』一樣」。

瑞幸咖啡疑似由台商順昱控股代理，雖尚未正式證實展店，但該公司已在求職網站持續刊登徵才，包括咖啡師、副店長與店長等職缺，其中店長月薪標示5萬2千元至6萬1千元，再度引發熱議。

有網友指出，瑞幸薪水雖高，但若被「咖啡圈朋友」知道在瑞幸工作，「真的會覺得丟臉、絕對不敢說」。這番言論引來網紅Cheap批評。他表示，所謂「咖啡圈人士」聽到星巴克、路易莎等連鎖品牌就會皺眉頭，接著開始談豆子的酸值與花香餘韻，「某種程度上跟拉麵肥宅看不起別人吃一蘭、花月嵐的氣質有點像」。

Cheap更整理出「咖啡圈階級圖」：

最底層：瑞幸咖啡，因政治色彩不對 底層：超商咖啡，如7-11大冰美 中低層：星巴克、路易莎等連鎖咖啡 中階層：手沖咖啡愛好者，家中備有秤、濾杯、手沖壺、溫控壺 高階層：單品豆狂熱者、烘豆師 頂點：咖啡競賽選手，但他們鄙視所有人，甚至會互相鄙視

Cheap認為，該名網友多半屬於「中低階、外圍有參與感的咖啡愛好者」，可能會固定在文青咖啡廳打卡、看到「藝伎豆」三字會興奮，但若要講烘焙曲線或酸值，「可能也講不出來」。

他也補充，至於偉恩、輕鬆小品、伯朗、貝納頌等品牌，依咖啡圈習慣「大概屬於地下室等級」，但Cheap也坦言「人家賣很好，我當兵時也很愛喝」。