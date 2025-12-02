快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為瑞幸咖啡的紐約曼哈頓門市。法新社
被外界譽為「星巴克殺手」的瑞幸咖啡，預計在台北市開設全台首店，甚至在捷運南京復興站附近貼出徵才公告，引發外界關注。然而有網友卻表示，雖然看到瑞幸開出月薪6萬元的職缺，但若讓「咖啡圈的朋友」知道自己去那裡工作，「會超丟臉」。對此，網紅Cheap發文吐槽，「6萬真的很多欸，丟臉啥」、「這種人某種程度上跟『拉麵肥宅』一樣」。

瑞幸咖啡疑似由台商順昱控股代理，雖尚未正式證實展店，但該公司已在求職網站持續刊登徵才，包括咖啡師、副店長與店長等職缺，其中店長月薪標示5萬2千元至6萬1千元，再度引發熱議。

有網友指出，瑞幸薪水雖高，但若被「咖啡圈朋友」知道在瑞幸工作，「真的會覺得丟臉、絕對不敢說」。這番言論引來網紅Cheap批評。他表示，所謂「咖啡圈人士」聽到星巴克、路易莎等連鎖品牌就會皺眉頭，接著開始談豆子的酸值與花香餘韻，「某種程度上跟拉麵肥宅看不起別人吃一蘭、花月嵐的氣質有點像」。

Cheap更整理出「咖啡圈階級圖」：

最底層：瑞幸咖啡，因政治色彩不對

底層：超商咖啡，如7-11大冰美

中低層：星巴克、路易莎等連鎖咖啡

中階層：手沖咖啡愛好者，家中備有秤、濾杯、手沖壺、溫控壺

高階層：單品豆狂熱者、烘豆師

頂點：咖啡競賽選手，但他們鄙視所有人，甚至會互相鄙視

Cheap認為，該名網友多半屬於「中低階、外圍有參與感的咖啡愛好者」，可能會固定在文青咖啡廳打卡、看到「藝伎豆」三字會興奮，但若要講烘焙曲線或酸值，「可能也講不出來」。

他也補充，至於偉恩、輕鬆小品、伯朗、貝納頌等品牌，依咖啡圈習慣「大概屬於地下室等級」，但Cheap也坦言「人家賣很好，我當兵時也很愛喝」。

大陸最大連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（右）傳出12月登台，選定台北南京復興商圈為台灣首發門市，整棟四層樓全面翻新。隔壁就是最大競爭對手星巴克，瑞幸首店選址，被解讀有向星巴克（左）宣戰的意味。記者蘇健忠／攝影
塞車、扒手多 九份為何受歡迎？網曝「台灣經典」：下雨更美

九份風景優美又有山城特色，往往吸引許多外國觀光客。日前有位網友好奇，九份為什麼能吸引台灣人、外國觀光客？疑惑為什麼九份的吸引力這麼強...

瑞幸月薪6萬徵才！網友嘆恐遭咖啡圈朋友嫌丟臉 Cheap傻眼：很多欸

被外界譽為「星巴克殺手」的瑞幸咖啡，預計在台北市開設全台首店，甚至在捷運南京復興站附近貼出徵才公告，引發外界關注。然而有網友卻表示...

報名成功？教召一查被列「戰時動員對象」 網笑：觸發隱藏任務

昨（1日）國軍系統開放查詢115年度「教育召集」（教召），許多網友一早就登入後備指揮部官網，查詢自己明年是否要教召。不過日前有位網友登入一看...

一覺起來郵局帳戶被凍…臨櫃警告「第二次更難解」 苦主砍App

一名網友近日在Dcard發文，表示因為網拍交易提供郵局帳戶給買家匯款，卻被告知「匯不進來」，他急忙開啟郵局App查詢，才驚覺帳戶因半年未使用而遭凍結，讓他直呼「我只不過半年沒用而已，帳戶怎麼就被凍結了？」

他轟台鐵新北1站點「白痴車站」！通勤族爆共鳴：下雨超危險

台鐵是不少人通勤上班的交通選項，一名網友抱怨，汐科站設計不良，站體動線讓上下車非常不方便，怒轟是「白痴車站」，甚至讓他完全不想在汐科周邊上班。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

搭機幫帶行李、賣行李空間恐「惹禍上身」 旅遊達人曝1隱憂

近期網路上突然出現許多旅客徵求「幫忙帶東西」，或者販售自己剩餘的「行李額度」貼文，但這其實深藏危機，不是這麼簡單的「幫忙」而已，日前旅遊部落客「最懶少年」發文提醒，這樣無疑是在高風險環境下賭運氣，如果不幸遇到犯罪集團，運送違禁品或毒品，可能會面臨嚴重的法律刑責。

