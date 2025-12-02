報名成功？教召一查被列「戰時動員對象」 網笑：觸發隱藏任務

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（1日）國軍系統開放查詢115年度「教育召集」（教召），許多網友一早就登入後備指揮部官網，查詢自己明年是否要教召。不過日前有位網友登入一看，發現自己的查詢結果不同，雖然上面寫不用教召，但卻寫著「納編戰時動員召集對象」，許多網友恭喜「觸發隱藏任務」。

一名網友在PTT發文表示，他查詢後備指揮部官網，想看自己明年是否需要參加教召，其他人都顯示「查無資料」，但他的卻寫著「平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象」，原PO疑惑表示，他換了3個瀏覽器搜尋，發現都寫一樣的內容，因此他好奇「納編戰動員召集對象這是什麼？2027年我要先上戰場嗎？有沒有人知道？」

對此，許多網友幽默表示「下次就輪到你了」、「恭喜報名成功」、「恭喜你當第一波前線堆屍」、「你被加入名單了，本來沒有你」、「你還真的輸入看看喔？報名成功啦」、「完了，觸發隱藏副本」、「怎麼聽起來像是要準備當炮灰的意思？」、「恭喜，2027年自願上第一前線」、「榮耀歸台灣」、「我們懷念你，臨時動員會找你的，請放心」、「這句的意思是：你就不用麻煩了！反正直接上戰場」。

不過根據《中時新聞網》詢問後備指揮部，相關人員解釋，這段文字代表那名網友115年度不用參加教召，但如果發動「戰時動員召集」，就可能是第一波被召集，其他顯示「查無資料」的網友，則代表被召集的順位比較後面，所以沒有特別寫出來。

