一覺起來郵局帳戶被凍…臨櫃警告「第二次更難解」 苦主砍App

一名網友近日在Dcard發文，表示因為網拍交易提供郵局帳戶給買家匯款，卻被告知「匯不進來」，他急忙開啟郵局App查詢，才驚覺帳戶因半年未使用而遭凍結，讓他直呼「我只不過半年沒用而已，帳戶怎麼就被凍結了？」

原PO指出，他第一時間向買家解釋「我真的不是詐騙也不是車手」，所幸對方願意相信，最後改用其他銀行帳戶才順利完成交易。但郵局帳戶突然遭凍結，讓他大呼無奈：「覺得很哭，被郵局衝康還要解釋一堆，但我猜這應該是金管會的打詐政策，想想也就算了。」

原PO表示，他到郵局寄信時，順便想解凍帳戶，沒想到與櫃員的對話讓他更加困惑。他詳細還原雙方對話：他先詢問能否用身分證驗證恢復帳戶，櫃員問：「你多久沒用郵局帳戶了？」原PO回答「大概半年左右吧。」接著櫃員追問：「為何突然要使用？使用目的為何？我們需要備註原因。」讓原PO一時不知如何回應，只能硬擠理由稱「因為家人會轉帳給我比較方便。」但櫃員又反問：「不能用銀行嗎？」

原PO只好再換理由：「也不是不行啦……但政府補助申請用郵局比較方便吧？」櫃員則提醒他：「第一次帳戶恢復很容易，但如果你長期不使用，第二次被凍要解會很麻煩喔。」然而當他追問「長期是多久？」櫃員卻回：「我也不確定。」讓他更滿頭問號，只能回：「那不然我有要用到時我再來解凍好了。」隨後便離開郵局。原PO也無奈補充，最後他直接把郵局App砍了。

網友看到文章後掀起共鳴，紛紛跳出來分享類似經驗，一名網友說明：「我前陣子也是網拍買家要匯錢到我的郵局，對方說顯示異常無法匯款，我已經好多年沒用郵局了，後來我臨櫃解鎖，櫃員說跟裡面有多少錢無關，建議半年內存錢一次，不過我現在有點想要全部領光就好，反正幾乎沒在用。話說將來銀行也被凍結了，好煩！爛打詐政策，有夠擾民」。

另一則留言則是櫃員現身說法，完整解答凍結原因：「帳戶半年沒有流動（存錢、領錢、轉帳），電腦AI會認定你沒有要使用這個帳戶，就把你控管住了，不止郵局這樣，你其他的銀行帳戶也是一樣的道理！若解開了，超過半年沒用，一樣會被鎖起來，所以等到真的要用的時候再解開吧」。

也有人直言：「太久沒用 + 帳戶金額太低要鎖帳號，這是打詐嗎？感覺是清理沒貢獻的用戶」。有人甚至因為政策直接把帳戶全數關閉：「因為打詐事件，我乾脆把閒置帳號全部銷戶了（包含郵局），郵局櫃員還問我確定不考慮留著嗎」。