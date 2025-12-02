他轟台鐵新北1站點「白痴車站」！通勤族爆共鳴：下雨超危險

台鐵是不少人通勤上班的交通選項，一名網友抱怨，汐科站設計不良，站體動線讓上下車非常不方便，怒轟是「白痴車站」，甚至讓他完全不想在汐科周邊上班。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，台鐵汐科站是「白痴車站」，更點名未來找工作時，一定把「汐科和內科」列入封鎖名單，短短幾句話引起不少通勤族共鳴。

貼文一出後，不少網友都表示「真的覺得這個站來搞人的，我上次走錯出口還要走超遠走去另一邊」、「我每天都在咒罵這個車站」、「這個站真的很可悲，用簡易站的規格但那個人潮根本是大站的等級，也不搞個地下穿越直接過去遠雄那棟分散人潮」、「那個車站真的瞎爆了，更不要說下大雨時」、「那條長到不行上坡路，到底是哪個人想出來的東西？」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出天氣不好時，在汐科站候車相當危險，「我真的是第一次遇到居然有車站下雨要撐傘等車的⋯傘還會被汐止的怪風吹壞」、「南北出入口都超遠，上下班消耗體力又累，然後下個雨，整個月台都濕濕的，增加危險度」、「沒錯，已經離職，汐科站在秋冬根本會致命」、「月台小人超多超擠，夏天被曬爆冬天又冷又濕，還要走那長到不行的破走道，每個人臉都超臭的樣子」。