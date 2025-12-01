快訊

搭機幫帶行李、賣行李空間恐「惹禍上身」 旅遊達人曝1隱憂

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊部落客「最懶少年」發文表示，幫忙別人帶行李、販售行李空間都會有可能惹禍上身，萬一夾帶到毒品，將面臨刑責。示意圖／ingimage
旅遊部落客「最懶少年」發文表示，幫忙別人帶行李、販售行李空間都會有可能惹禍上身，萬一夾帶到毒品，將面臨刑責。示意圖／ingimage

近期網路上突然出現許多旅客徵求「幫忙帶東西」，或者販售自己剩餘的「行李額度」貼文，但這其實深藏危機，不是這麼簡單的「幫忙」而已，日前旅遊部落客「最懶少年」發文提醒，這樣無疑是在高風險環境下賭運氣，如果不幸遇到犯罪集團，運送違禁品或毒品，可能會面臨嚴重的法律刑責。

最懶少年在臉書貼出文章截圖，只見某位旅客從加拿大搭機回台，因為還有一個行李的額度，於是在網路上發文賣額度，內容寫著「出售行李空間」，並寫上航班飛行班次，註明價格可以討論。最懶少年指出，他在平台看到這種貼文找人「幫忙拿東西」或「賣行李額度」，都會為這些人捏一把冷汗，直言「現在的人到底多勇？完全不怕遇到壞人」。

最懶少年呼籲，機場真的不是可以大意的地方，不是自己的所有物，都要堅守三個原則「不拿、不碰、不代」，這不是不熱心，而是保護好自己，因為各種「只是小東西、幫忙一下啦」的說詞，全部都有可能是陷阱，應該要果斷拒絕；而如果有人把陌生行李放在身旁，也要立刻遠離，避免被栽贓或者牽連。

文章曝光後，許多網友分享自己的見聞，指出「上次有個更勇的，徵求智利機場幫忙帶行李回台灣，竟然有人肯幫忙，勇者」、「很多國家販毒是死罪」、「要是喜提一箱23公斤的海洛因，就知道不能有下一次了」、「從外國帶毒品到台灣大概被判5年左右，但帶到有死刑的國家真的有可能被判死刑」、「這個不是唯一個案，三不五時在住國外的台灣人社團裡就會看到兜售所謂的『空間』，曾經看過150歐元（約等於新台幣5742元）/10公斤的案例，主打一個不賺白不賺的概念」。

