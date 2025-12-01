「上線算工時」惹怒上班族！外送員嗆客「乞丐」掀戰火

圖／dcard 截圖

外送員專法進入審議階段，相關爭議再度在網路上延燒。在社群平台 Threads 與 Dcard 上多位網友表示外送員提出的權益訴求已超出合理範圍，尤其「上線即算工時」的主張，更成為引爆不滿的導火線。不少網友憂心，若只要打開 APP 等單就能計算工時，恐造成制度漏洞，讓部分外送員以「滑手機等單」累積薪資，根本缺乏公平性。

有網友反問，若外送員要求等單時間算工時，那一般勞工每天通勤是否也應列入薪資？「每天通勤那麼久，我們也要算錢嗎？」認為外送員一面享受高度彈性、沒有主管管理，一面又要求比照正職保障，恐造成「既要彈性也要保障」的不對等情況。

消基會在法案審查前夕也發布新聞稿呼籲，應至少舉辦一次以上以「消費者與店家」為主題的公聽會，正式徵詢消費者團體、一般民眾及中小型餐飲店家之意見。外送專法如果只被視為「保護外送員的法律」，那麼它在保護勞工權益上或許達標，卻可能在消費者權益、店家存續與市場公平上留下大漏洞。

圖／threads 截圖

在 Threads 上的論戰亦持續升溫。一名網友甚至情緒性留言，稱部分消費者「住頂加、學生，都是乞丐，靠優惠券叫餐」，引來反擊聲浪。許多網友指出，外送員擁有想上線就上線、不想跑就下線的自由，但卻常抱怨制度不公，要小費還要把自家機車的耗損算進運費裡，讓其他受雇勞工難以產生共鳴。

外送員專法尚未定案，社群討論卻已呈現明顯對立。一方主張補強平台責任以保障外送員，另一方擔心過度保障將讓外送費用提高、服務品質下降，更重要的是在公平性上造成新的落差。如何兼顧彈性與保障，避免制度被濫用與成本全面轉嫁，仍是社會最關注的核心。

在爭議點眾多、利害關係複雜的情況下，外送員專法的討論仍需更全面、更多元的觀點參與。社會各方普遍認為，應在充分聽取使用者、消費者與產業意見後再行立法，不宜在尚未形成共識前匆促定案。