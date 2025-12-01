甜口超好吃！他想買「早餐店醬油膏」 內行曝配方：可自煮

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何早餐店的醬油都如此美味，並詢問要去哪裡購買。 聯合報系資料照
台灣的早餐遠近馳名，就連早餐店內提供的醬油都是許多饕客們的最愛。一名網友發文，好奇為何早餐店的醬油都如此美味，並詢問此醬油要去哪裡購買？對此，不少內行網友透露醬油很多都是店家自製，並提供配方，引起網友們熱議。

一名網友在Threads發文，他曬出一張早餐店蛋餅淋上醬油的圖片，發問：「為什麼早餐店的醬油都那麼好吃？」並指出家裡的醬油都是深黑色，口味也太鹹，很想買到像這種吃起來甜甜的醬油膏。

此文一出，不少內行網友表示此類醬油很多都是店家煮出來的，並透露獨門配方，「有的是店家自己煮的，醬油加水加糖勾芡」、「喜歡蒜味可以再加一點蒜末」、「我是自己煮，用素蠔油+糖+水+蒜泥，如果覺得不夠稠可以加太白粉水，比例都隨意」、「我家附近的早餐店比這個用料豐富，蒜頭、辣椒、蒜苗清醬油」。

也有網友分享不同品牌的醬油，「這就金梅油膏啊，去大間的雜貨店都有賣」、「東成味味露，北部買不到」、「推屏科大醬油膏」、「金蘭醬油膏」、「屏科大的甜甜的」、「可以試試鼎新的醬油，也有醬油膏，蠻好吃的」。

但也有網友提醒此類醬油膏不宜吃太多，避免傷身，「這都化學調味的，豆子成分很少，不要吃太多比較好」、「早餐店使用的醬油膏都是工業醬油膏居多，少吃為妙」、「我們家有固定用一瓶淋皮蛋豆腐的香菇素蠔油，要注意使用量，它吃起來會甜甜的」。

