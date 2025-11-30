在林口吃早餐花費快破千？他列出7樣餐點 網友全看傻

早餐一頓吃到快破千元，真的只是「物價漲」這麼簡單嗎？有網友近日在社群分享，自己在新北林口一間早餐店用餐時，一家四口點了蛋餅、炒麵、漢堡、兩杯飲料，再加上雞塊與玉米濃湯，結帳金額竟高達960元，讓他直呼超出一般早餐的理解，貼文曝光也引發討論。

原PO發文表示，該店並非網美早午餐，也沒有特別講究的食材或擺盤，餐點屬於一般常見的連鎖早餐內容，因此才會對近千元的總價感到錯愕。他也說，並非要點名店家，而是藉此反映一般家庭在面對通膨、物價上升時的壓力，「一份普通早餐動輒破百」的現象，讓日常開銷明顯變重。

不過，不少自稱住在林口的網友提出質疑，認為以原PO列出的品項推算，即便每一份都以較高價格計算，總額大多落在四、五百元之間，難以接近960元。有網友提醒，點餐前查看菜單、結帳時確認明細，是避免誤會的方式，也有可能是店家輸入餐點時出現疏失。

同時，也有許多民眾分享自身經驗，指出「早餐變貴」確實為近年普遍感受，部分地區若到裝潢較新或定位偏早午餐的店家，一家人消費破千並非少見。新興重劃區的租金、人事與裝潢費用本就偏高，若店家主打更舒適的用餐環境，價格自然會比巷弄中的傳統早餐店來得更高。