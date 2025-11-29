綠燈走斑馬線竟被開罰500元！苦主崩潰曝原因：貪快惹禍

行人綠燈走斑馬線，竟然也能被開罰單？一名女網友分享，人生第一次「走路走到被開罰」，才明白原來自己犯了1錯誤，花了500元買教訓。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，當時看到是綠燈，就自然走上斑馬線，沒想到走到一半被對街警察招手攔下，依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款規定，「不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」為由開罰，讓她相當傻眼。

這名女網友進一步說明，細問之下才知道，原來小綠人號誌在快閃時（倒數10秒），行人是不能下去走斑馬線的，因為走到一半變成紅燈也算是違規。他也為此規定自己12月不能買零食，直呼「以後別貪快了，學到教訓也好」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「我之前遇過一次以後，就沒有在同一個路口遇過耶，真的是業績乞丐」、「之前也有過類似經驗，超氣！但也是趕快把罰單繳掉」、「我家附近有小綠人秒數只有12秒的，照這邏輯大概每個人都要衝了」、「我也被罰過！那種6線道錯過就要等好幾分鐘，看到綠燈剩20秒左右衝過去，結果被開單，真的超傻眼」。

此外，也有部分網友提醒「不是倒數10秒不能走，是行人號誌閃爍之後，不能進入行穿線」、「國際用『紅燈』表示結束通行權結束，台灣則用『閃爍綠燈』來表示」。