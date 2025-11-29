快訊

「辦路跑不先商量」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

聽新聞
0:00 / 0:00

育兒友善！她讚鼎泰豐「1服務」超貼心 全網共鳴：服務生會通靈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期帶孩子去用餐，發現忘了帶食物剪刀，結果下一秒服務生竟主動上前提供，讓她大讚非常貼心。圖／聯合報系資料照
一名女網友分享，近期帶孩子去用餐，發現忘了帶食物剪刀，結果下一秒服務生竟主動上前提供，讓她大讚非常貼心。圖／聯合報系資料照

鼎泰豐再度展現貼心的服務！一名女網友分享，近期帶孩子去用餐，發現忘了帶食物剪刀，老公提議詢問服務生，但她想說「餐廳怎麼可能有這種東西！」，結果下一秒服務生竟主動上前詢問「需要食物剪刀嗎？」，讓她大讚非常貼心。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期一家人在鼎泰豐用餐時，因為忘記帶食物剪刀，只能用湯匙把孩子的食物壓開，老公提議可以詢問服務生，她還翻白眼表示「別鬧了，怎麼可能！」。

這名女網友進一步說明，下一秒服務生立刻上前詢問「是否需要食物剪刀？」，讓她直呼「太離譜了吧！真的太愛鼎泰豐了」，也稱讚鼎泰豐的兒童餐具很乾淨，每次擦過紙都是乾淨的。

貼文一出後，多數網友都大讚，紛紛表示「鼎泰豐真的育兒友善啊，提供兒童不鏽鋼隔熱餐具，不是塑膠或是美耐皿，真的很貼心」、「小孩學吃飯又不給餵，某次吃得滿地都是，我正要開始撿飯，服務生馬上過來說不要撿他們收就好」、「鼎泰豐真的是育兒友善，一堆店家比他還貴，品質還很爛」、「生意好不是沒道理的，體貼入微的服務啊」、「吃了好幾年服務一直很好，品質也一直維持得不錯」。

此外，也有網友分享自身經驗，認為服務生像是會通靈一樣，回應「他們看到我有自己帶食物剪，會主動送上熱水要給我洗餐具跟剪刀，還附上擦乾用的紙巾」、「除了剪刀，他還會給你一杯熱水洗剪刀，超扯的服務」、「衣服不小心被醬油噴到，鼎泰豐也有提供去漬清潔劑喔」、「看到客人有帶蛋糕，服務生馬上主動詢問要不要把蛋糕冰起來」。

鼎泰豐 服務生

相關新聞

育兒友善！她讚鼎泰豐「1服務」超貼心 全網共鳴：服務生會通靈

鼎泰豐再度展現貼心的服務！一名女網友分享，近期帶孩子去用餐，發現忘了帶食物剪刀，老公提議詢問服務生，但她想說「餐廳怎麼可能有這種東西！」，結果下一秒服務生竟主動上前詢問「需要食物剪刀嗎？」，讓她大讚非

他列3點嫌台灣九份是「最雷景點」 兩派網友掀論戰：下雨也很美

九份一直是外國人喜歡的熱門觀光景點，不過一名網友認為，實際造訪九份後讓他超級失望，像是容易塞車、人潮擁擠、山上容易起霧下雨，整趟旅程超狼狽。貼文一出後，引起兩派網友論戰。 這名網友在PTT以「九

好市多冰塊勺桶驚見被丟一堆1元銅板 網傻眼：當許願池？

大賣場為了吸引客源，除了在商品和價格上不斷調整外，也想盡辦法提供客人方便的服務。美式賣場好市多為了讓購買生鮮食品的客人能保存食材，提供自助冰塊讓民眾取用，不過日前有網友在一家好市多自助冰塊區旁放勺子的桶子裡，發現裡面竟然被丟了一堆銅板，讓人看傻眼。

遊歐轉機被地勤拒發登機證慘遭丟包 網提醒注意搭中國籍航空規則

赴歐旅遊搶買「甜甜價」機票，當心魔鬼藏在細節中！一名網友日前在芬蘭機場準備轉機返台，卻因搭乘中國籍航空，未帶台胞證而遭拒載。慘痛經驗曝光後引發熱議，網友更驚呼這其實是旅遊鐵則，連奧運金牌李洋的父親都曾因此踩雷。

小時候都這樣？他曝「剪髮坐洗衣板」友不信 鄉民掀共鳴：坐過+1

早期傳統美容院林立，許多家庭主婦會帶著孩子到美髮店剪髮、洗髮，而小朋友還不夠高，通常老闆娘都會拿出法寶...

他吃鼎泰豐收補償！「1原因」不符出餐標準 網驚：逼死其他餐飲業

鼎泰豐是世界知名的台灣美食，不只在台灣深受歡迎，也揚名海外。近日有網友分享，他到鼎泰豐用餐，請店員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，結果店員卻突然跟他說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。