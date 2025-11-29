育兒友善！她讚鼎泰豐「1服務」超貼心 全網共鳴：服務生會通靈

鼎泰豐再度展現貼心的服務！一名女網友分享，近期帶孩子去用餐，發現忘了帶食物剪刀，老公提議詢問服務生，但她想說「餐廳怎麼可能有這種東西！」，結果下一秒服務生竟主動上前詢問「需要食物剪刀嗎？」，讓她大讚非常貼心。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期一家人在鼎泰豐用餐時，因為忘記帶食物剪刀，只能用湯匙把孩子的食物壓開，老公提議可以詢問服務生，她還翻白眼表示「別鬧了，怎麼可能！」。

這名女網友進一步說明，下一秒服務生立刻上前詢問「是否需要食物剪刀？」，讓她直呼「太離譜了吧！真的太愛鼎泰豐了」，也稱讚鼎泰豐的兒童餐具很乾淨，每次擦過紙都是乾淨的。

貼文一出後，多數網友都大讚，紛紛表示「鼎泰豐真的育兒友善啊，提供兒童不鏽鋼隔熱餐具，不是塑膠或是美耐皿，真的很貼心」、「小孩學吃飯又不給餵，某次吃得滿地都是，我正要開始撿飯，服務生馬上過來說不要撿他們收就好」、「鼎泰豐真的是育兒友善，一堆店家比他還貴，品質還很爛」、「生意好不是沒道理的，體貼入微的服務啊」、「吃了好幾年服務一直很好，品質也一直維持得不錯」。

此外，也有網友分享自身經驗，認為服務生像是會通靈一樣，回應「他們看到我有自己帶食物剪，會主動送上熱水要給我洗餐具跟剪刀，還附上擦乾用的紙巾」、「除了剪刀，他還會給你一杯熱水洗剪刀，超扯的服務」、「衣服不小心被醬油噴到，鼎泰豐也有提供去漬清潔劑喔」、「看到客人有帶蛋糕，服務生馬上主動詢問要不要把蛋糕冰起來」。