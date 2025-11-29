他列3點嫌台灣九份是「最雷景點」 兩派網友掀論戰：下雨也很美

九份一直是外國人喜歡的熱門觀光景點，不過一名網友認為，實際造訪九份後讓他超級失望，像是容易塞車、人潮擁擠、山上容易起霧下雨，整趟旅程超狼狽。貼文一出後，引起兩派網友論戰。

這名網友在PTT以「九份算是最糞景點嗎？」為題，指出實際到訪觀光客很愛的九份後，發現路很小條容易塞車、九份老街也人擠人，扒手也很多，加上九份位於山區，霧氣很重又常下雨，認為台灣著名的風景區這麼多，九份算是最雷的景點嗎？

貼文一出後，不少網友都表示「民宿的路小到不行」、「滿地垃圾、廁所很髒」、「景點都一樣雷，環境髒亂，十年毫無長進」、「台灣一堆景點都賺一次性客人」、「前一陣子還有外籍扒手，專在老街下手」、「停車一小時300」、「我也覺得九份很神奇，體驗很差但又特別」、

不過，也有部分網友大推九份，回應「九份的氛圍很特殊，山景也不差，而且附近景點連貫，在台灣算是A+了」、「九份山景是真的不錯，少數下雨也很美的地方，店家沒特色但不至於糟，而且九份可以串聯整個北海岸景點當一日遊」、「我超喜歡九份，很喜歡那邊的氛圍，有時候懶得進公司，帶筆電就在那邊咖啡店或民宿待一下午」、「九份、金瓜石一起走啊，是個不錯的景點吧，可以看山又看海」。