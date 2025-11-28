快訊

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

好市多冰塊勺桶驚見被丟一堆1元銅板 網傻眼：當許願池？

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照片
大賣場為了吸引客源，除了在商品和價格上不斷調整外，也想盡辦法提供客人方便的服務。美式賣場好市多為了讓購買生鮮食品的客人能保存食材，提供自助冰塊讓民眾取用，不過日前有網友在一家好市多自助冰塊區旁放勺子的桶子裡，發現裡面竟然被丟了一堆銅板，讓人看傻眼。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出影片，只見桶子裡放了兩支鏟冰塊的勺子，但底部竟然還有一堆1元銅板，以及一坨濕掉的衛生紙。原PO看了相當傻眼，直言「裡面為什麼有錢？是投幣後可以許願嗎？」

貼文引起不少討論，「連衛生紙都有，真噁」、「哪一家店？有點誇張，大家以為是丟錢幣地方」、「這真的沒水準了，噁心了」、「彎腰錢掉了，還好那本來就不是可食用冰塊」；有網友猜測是否顧客誤以為拿冰塊或袋子要投錢，「會不會有人覺得一個袋子一塊錢？」、「使用者付費」、「袋子要一元買」、「一包冰塊一塊錢」、「買塑膠袋啊」。

還有人打趣地說，「好市多聚寶盆」、「可以許願嗎？」、「集滿時候，贏家可以鏟起來」、「許願池，許願有更多洋蔥」、「還好冰塊不能食用，可能當許願池吧」、「就跟你說要投錢，目前試辦階段」、「誠實商店式挖冰」。

好市多 冰塊 零錢

