遊歐轉機被地勤拒發登機證慘遭丟包 網提醒注意搭中國籍航空規則

聯合新聞網／ 綜合報導
海基會提醒，雖然部分機場可辦理一次性台胞證，但仍有被拒登機的風險。示意圖／ingimage
赴歐旅遊搶買「甜甜價」機票，當心魔鬼藏在細節中！一名網友日前在芬蘭機場準備轉機返台，卻因搭乘中國籍航空，未帶台胞證而遭拒載。慘痛經驗曝光後引發熱議，網友更驚呼這其實是旅遊鐵則，連奧運金牌李洋的父親都曾因此踩雷。

這名網友在Threads上分享家人的慘痛經驗，指出妹妹原訂從英國返回台灣，行程中購買了中國籍航空的機票，並預計經由芬蘭轉機返國。殊不知，在當地辦理登機時，卻因未持有「台胞證」而遭到拒載，連飛機都上不去。原PO坦言，雖然自己平時不會選搭中國籍航空，但經過這次事件才大開眼界，驚覺原來相關證件規定如此嚴格，直呼「長知識了」。

2024年巴黎奧運期間，羽球男雙金牌得主李洋的父親，為了飛往法國替兒子應援，也曾因未帶台胞證在轉機時卡關，最後不得不多花大筆冤枉錢重買機票。有網友從法規層面解釋，依據國際慣例，航空器視為註冊國領土的延伸，且中國大陸邊檢規定較為嚴格，即便只是過境不入境，航空公司為了避免遣返責任，通常會在起飛地就嚴格查驗證件。

針對國人經中國大陸轉機的證件問題，海峽交流基金會（海基會）曾發布公開資訊示警。依據對岸現行規定，台灣旅客無論是從第三地經大陸轉機返台，或是由台灣經大陸飛往他國，原則上都須持有在效期內的台胞證。

儘管部分大陸機場設有辦理「一次性台胞證」的服務，但海基會強調，這並非「保命符」。若旅客未事先備妥正式證件，極可能在出發地就被航空公司攔下；加上若轉機時間過短，或遇上機場櫃檯非服務時段，都可能導致無法順利辦證而滯留。

