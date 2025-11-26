小時候都這樣？他曝「剪髮坐洗衣板」友不信 鄉民掀共鳴：坐過+1

早期傳統美容院林立，許多家庭主婦會帶著孩子到美髮店剪髮、洗髮，而小朋友還不夠高，通常老闆娘都會拿出法寶「洗衣板」，放在扶手上，讓小朋友可以坐在上面洗頭、剪髮。日前有位網友表示，他跟朋友聊天聊到這件事，朋友直言「我不相信」，而底下一大票網友點頭「我也坐過洗衣板」。

先前《聯合新聞網》曾報導，1970年代台灣的美髮、美容院林立，很多家庭主婦會到美髮店剪髮、洗髮，順便按摩肩頸，小孩去剪頭髮時，如果身高不夠高，美髮店則會拿出洗衣板放在美容椅的手把上，再讓小朋友坐上去，這也成了許多人的童年回憶。

有位網友也在PTT以「小時候坐過洗衣板剪頭髮的 進來一下？」為題發文，原PO回憶小時候因為身高不夠高，理髮廳的椅子都是特別款式，對小朋友來說太大張了，所以理髮店老闆娘拿洗衣板放在扶手上，讓他坐上去。想不到原PO跟朋友分享這段回憶時，朋友不相信，並回應「放小椅子就好，我以前都是坐小椅子，幹嘛放洗衣板？」讓原PO不禁好奇，詢問眾鄉民是否有「理髮坐洗衣板」的經驗？

文章曝光後，許多網友分享回憶殺「也不見得要洗衣板，隨便木板都可以」、「以前是木板啦，洗衣板誰坐得住？」、「真的是洗衣板，我不承認我坐過」、「坐過洗衣板+1」、「木板+1我外甥下課分享，老師說他們以前廁所是順便洗頭」、「真的有坐過洗衣板，現在小朋友可能連洗衣板都沒看過了」、「66年次，坐過洗衣板＋1」、「你勾起我大腦深處不知道哪裡的記憶了！」、「洗頭那個流理台常常也是拿來洗毛巾，所以會有洗衣板」、「真的是坐洗衣板啊，小椅子我反而沒有坐過」、「我是坐過厚木板，這邊留言的好老」、「我阿祖就是這樣剪沒錯」。