他吃鼎泰豐收補償！「1原因」不符出餐標準 網驚：逼死其他餐飲業

鼎泰豐是世界知名的台灣美食，不只在台灣深受歡迎，也揚名海外。近日有網友分享，他到鼎泰豐用餐，請店員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，結果店員卻突然跟他說，「因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆」，但他仔細檢查是哪裡破掉，讓他驚呼「God！這樣叫破掉！」。

該名網友在Threads上發文指出，近日獨自到鼎泰豐用餐，因為點太多餐點吃不完，請服務人員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，怎料店員卻突然跟他說，「因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆給他」。

原po當下表示，破了還是能吃，所以不用補，但服務人員強調，「已經準備了、還是要補」。他回家後把煎餃盒打開看看，想說煎餃到底哪裡破掉，看了老半天結果只是一顆煎餃上面開了小口，讓他驚呼「God！這樣叫破掉！其他餐飲業真的會被逼死」。

文章曝光，不少人也遇過類似情況，「我兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他，從此擄獲我兒的心」、「剛送來也說兩顆有點漏油，所以補了兩顆給我，到現在我還沒看出哪邊有漏油」、「前兩周到鼎泰豐101店用餐也是，點了絲瓜湯包，服務員送來的時候有一粒的外皮有一點小小的破了，結果她也是說，等一下會再多送我們一粒」。