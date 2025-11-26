快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

聽新聞
0:00 / 0:00

他吃鼎泰豐收補償！「1原因」不符出餐標準 網驚：逼死其他餐飲業

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日到鼎泰豐用餐，請店員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，然而店員卻突然跟他說，「因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆」。圖／聯合報系資料照
一名網友近日到鼎泰豐用餐，請店員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，然而店員卻突然跟他說，「因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆」。圖／聯合報系資料照

鼎泰豐是世界知名的台灣美食，不只在台灣深受歡迎，也揚名海外。近日有網友分享，他到鼎泰豐用餐，請店員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，結果店員卻突然跟他說，「因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆」，但他仔細檢查是哪裡破掉，讓他驚呼「God！這樣叫破掉！」。

該名網友在Threads上發文指出，近日獨自到鼎泰豐用餐，因為點太多餐點吃不完，請服務人員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，怎料店員卻突然跟他說，「因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆給他」。

原po當下表示，破了還是能吃，所以不用補，但服務人員強調，「已經準備了、還是要補」。他回家後把煎餃盒打開看看，想說煎餃到底哪裡破掉，看了老半天結果只是一顆煎餃上面開了小口，讓他驚呼「God！這樣叫破掉！其他餐飲業真的會被逼死」。

文章曝光，不少人也遇過類似情況，「我兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他，從此擄獲我兒的心」、「剛送來也說兩顆有點漏油，所以補了兩顆給我，到現在我還沒看出哪邊有漏油」、「前兩周到鼎泰豐101店用餐也是，點了絲瓜湯包，服務員送來的時候有一粒的外皮有一點小小的破了，結果她也是說，等一下會再多送我們一粒」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

鼎泰豐 煎餃

延伸閱讀

台灣也有事！陸50萬張赴日機票取消 林氏璧曝當地旅遊實情勸做1事相挺

嗶一下能多走10秒！竹市馬路新設「神祕裝置」 網驚呼：全台快跟上

不是優先席也要讓？國二女北捷遭長輩逼起身 母心疼：難道要穿泳衣秀傷口

相關新聞

他吃鼎泰豐收補償！「1原因」不符出餐標準 網驚：逼死其他餐飲業

鼎泰豐是世界知名的台灣美食，不只在台灣深受歡迎，也揚名海外。近日有網友分享，他到鼎泰豐用餐，請店員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，結果店員卻突然跟他說...

不是優先席也要讓？國二女北捷遭長輩逼起身 母心疼：難道要穿泳衣秀傷口

博愛座（優先席）爭議層出不窮，不過現在竟連一般座位，都出現被逼讓座的情況。近日一名國二女學生，剛動完脊椎手術，搭乘捷運時被長輩逼讓座，回家後向媽媽訴苦，讓媽媽心疼表示「有時候真的不能只看表面...

超商開放「自訂名牌」怎沒掀起趣味命名潮？員工多低調 網曝關鍵原因

今年5月起，7-ELEVEN推出一系列新的門市人事政策，其中最受討論的莫過於讓員工能「自由決定名牌上的姓名與稱謂」。此舉是因應多元性別與個人隱私需求，不論是暱稱、英文名，甚至是個人認同的代稱，都能大方

房東還是典獄長？她付八萬租房竟遭監視、恐嚇 只住四天曝「現在還會做惡夢」

台北租屋市場競爭激烈，也讓各種亂象層出不窮。近日Dcard上有女網友分享親身經歷，直指自己遇上「台北瘋子房東」，付了8萬元房租卻只忍受短短四天。她爆料房東全天候監控、訊息威脅與寄恐嚇信，甚至讓她至今仍

日本旅遊必看！冬天洋蔥式穿法+發熱衣超NG 過來人曝1正確穿搭

隨著冬季旅遊熱潮到來，日本成為不少民眾的熱門目的地，但當地「室外冷、室內熱」的落差大，究竟該怎麼穿才不會又冷又悶？有經驗的旅人...

他疑惑「台灣風景輸國外」？ 網一面倒揭1硬傷：很可惜

不少人出國都想追求壯麗景色，但一名沒出過國的網友卻相當好奇，台灣有山、河、海，山脈覆蓋率更高達全島7成，高山地形壯觀又多樣，與國外旅遊網站上看到的自然美景相比，其實並不遜色。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。