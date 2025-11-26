不是優先席也要讓？國二女北捷遭長輩逼起身 母心疼：難道要穿泳衣秀傷口

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名剛動完脊椎手術的國二女學生，搭乘北捷坐在一般座位，竟被長輩逼讓座。聯合報系資料照

博愛座優先席）爭議層出不窮，不過現在竟連一般座位，都出現被逼讓座的情況。近日一名國二女學生，剛動完脊椎手術，搭乘捷運時被長輩逼讓座，回家後向媽媽訴苦，讓媽媽心疼表示「有時候真的不能只看表面，您看到她外表沒有任何問題，不代表她衣服內沒有受傷」，並呼籲捷運上任何一種座位，應該都是給需要的人來坐的。

該名學生的媽媽委託臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」代發文，事發於24日傍晚6點多，她的女兒搭乘捷運回家時，被一名在蘆洲總站下車的太太逼讓座，要求讓位給一名帶著孩子的高大男子。媽媽透露，女兒脊椎剛開完刀沒多久，背上還有一條30幾公分的開刀痕跡，預定下周還要穿上背架衣。

媽媽指出，女兒背著好幾公斤重的書包，被太太要求讓坐，當時全車廂的人都在看她，逼得她不敢不讓坐，只好忍痛起身。媽媽氣憤表示，捷運上任何一種座位，應該都是給需要的人來坐的，更何況女兒坐的並非優先席，還是一般座位，「難道以後要穿泳衣秀傷口，才不會被逼讓座嗎？」

媽媽補充，事後有教育女兒，要表達自己也有坐位子的需求，但女兒卻表示不敢，因為外表看起來她年紀最小，怕被別人罵，讓她被公審。而該社團小編證實，媽媽有提供傷口照片，「很長的一道傷口，所言不假」。該名小編也直呼看了心疼，「想到她一個13歲的學生坐在一般座位，卻必須站起來讓座，即使是男孩可能也不容易忍受這痛」。

文章曝光，網友們紛紛大罵，「讓座是美德但不是義務，開口要別人讓座就是情勒」、「確實是有人存在著，『外表看不出來的痛』，很多自認自己很正義的舉動，已經傷害到別人」、「高大的爸爸跟那位自以為正義的太太都很搞笑」、「更何況還是普通座，那個太太很敢犧牲別人成全自己的清高，那個爸爸也很好意思坐下去」。

