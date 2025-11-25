超商開放「自訂名牌」怎沒掀起趣味命名潮？員工多低調 網曝關鍵原因
今年5月起，7-ELEVEN推出一系列新的門市人事政策，其中最受討論的莫過於讓員工能「自由決定名牌上的姓名與稱謂」。此舉是因應多元性別與個人隱私需求，不論是暱稱、英文名，甚至是個人認同的代稱，都能大方印在名牌上。這項政策原本被外界預期會掀起一波「創意名牌潮」，但實際走進超商，許多消費者卻意外發現，超商名牌看起來依舊相當低調。
一名網友近日在Dcard上發文，好奇為何在政策開放後，仍普遍只看到「X先生」、「O小姐」，甚至部分資深員工乾脆沿用本名。他原本以為會在櫃台遇見「傲骨狂天」、「黃仁勳」之類的名字，或至少跟髮型設計師一樣叫「Momo」或「Amy」，結果每次都落空。甚至稱自己可能去到太正經的門市，連社群上也沒什麼瘋狂名字流傳，因此發文題問「為什麼很少小七店員取很狂的藝名？」
貼文一出，立刻引發網友接龍式分享各地「奇景名牌」。有人稱自己家附近店員叫「大佑池久」，也有人說：「我家樓下店員是一位阿嬤，她名牌上面寫甜心寶貝，我要發瘋。」還有民眾看過名牌寫「龍舌蘭姑娘」、「電源」、「趙玉症」等各種創意名字。
至於為何「狂名牌」沒有如預期大量出現，多數網友的看法意外一致。有人直言，根本沒人會叫店員的名字，通常不是「喂」就是「不好意思」，取名再花俏也派不上用場；也有人坦承自己結帳時完全不會注意名牌，反而會覺得叫出來很羞恥。還有上班族替超商員工抱屈，表示換名字的心情其實跟設定鬧鐘差不多，哪有心力玩什麼中二名。
