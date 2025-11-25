快訊

中職／歷時384小時…樂天貼文感謝古久保健二打造幸福桃猿

四輪朝天零件四散！國1銅鑼南下轎車翻覆 駕駛受困1小時救出送醫

獨／高雄海軍女士官墜樓…送醫搶救不治 死者母見最後一面淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

房東還是典獄長？她付八萬租房竟遭監視、恐嚇 只住四天曝「現在還會做惡夢」

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友分享親身經歷，直指自己遇上「台北瘋子房東」，付了8萬元房租卻只住短短四天就忍受不了。租房示意圖。圖／Ingimage
有女網友分享親身經歷，直指自己遇上「台北瘋子房東」，付了8萬元房租卻只住短短四天就忍受不了。租房示意圖。圖／Ingimage

台北租屋市場競爭激烈，也讓各種亂象層出不窮。近日Dcard上有女網友分享親身經歷，直指自己遇上「台北瘋子房東」，付了8萬元房租卻只忍受短短四天。她爆料房東全天候監控、訊息威脅與寄恐嚇信，甚至讓她至今仍會做惡夢，引發大量討論。

原PO表示原以為自己運氣不錯，找到小巨蛋附近一間出租房。沒想到入住前房東便頻繁傳訊息、要求聊天、要她搬物品、拍照回報，一天重複多次。真正讓她意識到不對勁的，是房東突然要求「面談」，並在現場拿出她的「出入紀錄」，從每天幾點出門、朋友逗留多久，全被精準記下。更讓她毛骨悚然的是，她搬離後偶爾回房取物，房東竟能立刻傳訊息確認「妳是不是剛剛有回來？」讓她直呼壓力大到快崩潰。

由於再也不敢入住，網友決定解約，但房東不斷拖延時間，直到11月初才願意碰面。沒想到現場房東還帶來「念法律的弟弟」，試圖以各種理由扣款，甚至硬說窗簾「發霉要扣3000」，擦掉後又改說「擦壞了也要扣」。幸好原PO緊急找來律師朋友陪同，讓房東數度語塞。她以為風波到此為止，結果隔天老家竟收到限時掛號，內容滿是謾罵與恐嚇，甚至聲稱「丈夫從美國回來會處理這件事」，讓她崩潰到手抖。

更讓網友心寒的是，儘管整件事鬧到如此地步，她發現該套房至今仍在租屋平台上架出租。她不求報復，只希望提醒其他租屋族務必提高警覺，看房前保留對話紀錄、簽正式契約、遇到異常行為立即蒐證，千萬別落入同樣陷阱。

貼文曝光後，大批網友氣憤直呼：「現在惡房東也是一種職業了？」也有人看了氣到想替原PO出頭，「這房東有病吧，感覺要搞她一下」、「她很多行為根本違法，裝監視器監控房客是要被告的吧？」也有人笑稱：「他沒遇過瘋子房客而已，我被纏上會很開心，終於可以合理的搞人回去了。」不少人奉勸原PO一定要讓對方學到教訓，否則很有可能會出現下一位受害者。

房東 房客 恐嚇
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

家人勸買房⋯他想200全買ETF！保守派曝風險：配息不穩、股災害夢想更遠

租賃專法研修引關注 立委促完善管委會與房客關係、建立行政裁決

《沒有房租的一年》不租房好省錢？Z世代男孩焦慮全寫照

妙齡直播主控廠商性侵 他反控「砲友借不到錢報復」一審無罪 二審逆轉

相關新聞

超商開放「自訂名牌」怎沒掀起趣味命名潮？員工多低調 網曝關鍵原因

今年5月起，7-ELEVEN推出一系列新的門市人事政策，其中最受討論的莫過於讓員工能「自由決定名牌上的姓名與稱謂」。此舉是因應多元性別與個人隱私需求，不論是暱稱、英文名，甚至是個人認同的代稱，都能大方

房東還是典獄長？她付八萬租房竟遭監視、恐嚇 只住四天曝「現在還會做惡夢」

台北租屋市場競爭激烈，也讓各種亂象層出不窮。近日Dcard上有女網友分享親身經歷，直指自己遇上「台北瘋子房東」，付了8萬元房租卻只忍受短短四天。她爆料房東全天候監控、訊息威脅與寄恐嚇信，甚至讓她至今仍

日本旅遊必看！冬天洋蔥式穿法+發熱衣超NG 過來人曝1正確穿搭

隨著冬季旅遊熱潮到來，日本成為不少民眾的熱門目的地，但當地「室外冷、室內熱」的落差大，究竟該怎麼穿才不會又冷又悶？有經驗的旅人...

他疑惑「台灣風景輸國外」？ 網一面倒揭1硬傷：很可惜

不少人出國都想追求壯麗景色，但一名沒出過國的網友卻相當好奇，台灣有山、河、海，山脈覆蓋率更高達全島7成，高山地形壯觀又多樣，與國外旅遊網站上看到的自然美景相比，其實並不遜色。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他嫌摩斯漢堡貴又出餐慢「為何不會倒」？內行曝強大靠山：有個富爸爸

摩斯漢堡從1991年進軍台灣，目前全台有近300間門市。對此，一名網友好奇，摩斯漢堡和其他速食店比起來，價位高、出餐又慢，為何至今仍屹立不搖？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

吃30年薑母鴨沒遇過賣白飯？內行人揭原因：利益最大化很合理

今天（25日）降溫有感，越晚越冷，不少人會吃羊肉爐或薑母鴨來進補暖身。近日有網友在Threads發文表示，最近聽到薑母鴨店的老闆說，全台沒有一家薑母鴨店有賣白飯，引起他的好奇，貼文一出網友們也紛紛加入討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。