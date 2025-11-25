房東還是典獄長？她付八萬租房竟遭監視、恐嚇 只住四天曝「現在還會做惡夢」

台北租屋市場競爭激烈，也讓各種亂象層出不窮。近日Dcard上有女網友分享親身經歷，直指自己遇上「台北瘋子房東」，付了8萬元房租卻只忍受短短四天。她爆料房東全天候監控、訊息威脅與寄恐嚇信，甚至讓她至今仍會做惡夢，引發大量討論。

原PO表示原以為自己運氣不錯，找到小巨蛋附近一間出租房。沒想到入住前房東便頻繁傳訊息、要求聊天、要她搬物品、拍照回報，一天重複多次。真正讓她意識到不對勁的，是房東突然要求「面談」，並在現場拿出她的「出入紀錄」，從每天幾點出門、朋友逗留多久，全被精準記下。更讓她毛骨悚然的是，她搬離後偶爾回房取物，房東竟能立刻傳訊息確認「妳是不是剛剛有回來？」讓她直呼壓力大到快崩潰。

由於再也不敢入住，網友決定解約，但房東不斷拖延時間，直到11月初才願意碰面。沒想到現場房東還帶來「念法律的弟弟」，試圖以各種理由扣款，甚至硬說窗簾「發霉要扣3000」，擦掉後又改說「擦壞了也要扣」。幸好原PO緊急找來律師朋友陪同，讓房東數度語塞。她以為風波到此為止，結果隔天老家竟收到限時掛號，內容滿是謾罵與恐嚇，甚至聲稱「丈夫從美國回來會處理這件事」，讓她崩潰到手抖。

更讓網友心寒的是，儘管整件事鬧到如此地步，她發現該套房至今仍在租屋平台上架出租。她不求報復，只希望提醒其他租屋族務必提高警覺，看房前保留對話紀錄、簽正式契約、遇到異常行為立即蒐證，千萬別落入同樣陷阱。

貼文曝光後，大批網友氣憤直呼：「現在惡房東也是一種職業了？」也有人看了氣到想替原PO出頭，「這房東有病吧，感覺要搞她一下」、「她很多行為根本違法，裝監視器監控房客是要被告的吧？」也有人笑稱：「他沒遇過瘋子房客而已，我被纏上會很開心，終於可以合理的搞人回去了。」不少人奉勸原PO一定要讓對方學到教訓，否則很有可能會出現下一位受害者。