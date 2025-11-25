日本旅遊必看！冬天洋蔥式穿法+發熱衣超NG 過來人曝1正確穿搭

隨著冬季旅遊熱潮到來，日本成為不少民眾的熱門目的地，但當地「室外冷、室內熱」的落差大，究竟該怎麼穿才不會又冷又悶？有經驗的旅人建議採「厚外套＋薄上衣」的穿法最實用，因電車與各大室內空間暖氣強烈，穿太多反而會熱，也有長居東京多年的台人提醒，切勿過度堆疊洋蔥式穿搭、甚至不推薦發熱衣，否則可能會熱到不適，並提醒日本冬季相當乾燥，外出最好備護手霜及口罩避免喉嚨與肌膚乾裂。

一名網友日前在Threads上發文透露，計畫於明年1月赴東京旅遊，卻提前為「該如何穿衣」感到困擾。原PO表示，已透過網路爬文蒐集資訊，卻發現意見分歧，有人建議採洋蔥式穿法，也有人認為只需一件保暖外套即可，但因自身怕冷體質，擔心穿多了進入電車或室內會熱到受不了，因此向近期返台的旅人求助，希望獲得更實際的穿搭建議。

文章曝光後，許多自稱「超怕冷」的旅人也分享實測經驗，普遍建議避免穿太多層，尤其不要搭到暖氣開太強的車廂，直言「真的會熱到不舒服」，有人則示範實用穿法，「發熱衣＋針織上衣＋羽絨外套＋圍巾，到室內再依照情況脫掉」，也有網友指出，「只要一件輕薄長袖搭配大衣就足夠，電車暖氣常接近30度，一點不誇張」，不少人強調只要預備兩種情境模式穿搭即可，「戶外低溫時靠保暖外套禦寒，進入室內則以輕薄上衣維持舒適」，確保冷熱轉換時能快速調整不悶不凍。

此外，也有網友明確反對「洋蔥式穿法」，認為層層疊穿雖然保暖，卻在日本旅途中可能造成不便。他們指出室內外頻繁進出，加上多半需要背包、提戰利品或購物袋，「不停穿脫兩、三件衣服不但麻煩，還可能不小心遺失物品」，甚至有人直言，若在逛街、試穿衣物時還得反覆脫外套和內層衣物，「真的會被搞到崩潰」。

不過，也有在東京居住過七年的台人提供經驗，強調「絕對不要洋蔥式穿搭，也不要穿發熱衣」，因頻繁進出室內外可能造成穿脫不便或過熱。他建議最佳搭配為「薄長袖＋可調整背心＋保暖度高的厚羽絨外套」，既能禦寒又方便調整溫度，他提醒日本冬季乾燥，旅客應擦護手霜並戴口罩，避免喉嚨乾燥或發炎，提高舒適度與健康安全。