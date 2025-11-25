快訊

他疑惑「台灣風景輸國外」？ 網一面倒揭1硬傷：很可惜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，台灣有山、河、海，山脈覆蓋率更高達全島7成，高山地形壯觀又多樣，與國外旅遊網站上看到的自然美景相比，其實並不遜色。聯合報系資料照片／記者王燕華攝影

不少人出國都想追求壯麗景色，但一名沒出過國的網友卻相當好奇，台灣有山、河、海，山脈覆蓋率更高達全島7成，高山地形壯觀又多樣，與國外旅遊網站上看到的自然美景相比，其實並不遜色。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣風景真的有輸國外？」為題，指出台灣有山、有海、有河，高山山脈也非常壯觀，對比國外那些風景照片，也幾乎都是山跟海的搭配，認為台灣的風景根本就不輸國外，直言「平平都是大自然，還有在分什麼高低的？」

貼文一出後，不少網友都表示「爬過百岳就知道，台灣的高山景色不會輸」、「我上禮拜去桃園小烏來瀑布，我覺得超猛」、「如果論海岸線，台東真的是我看過最美的，其他就不一定」、「自然景觀還可以，問題是其他，比如人物或建築」、「台灣自然風景包含山脈和海岸，都很漂亮，但街景和市區很醜」、「風景沒輸，街景被虐爛」、「有些景本來可以很美，但是都被鐵皮屋跟水塔破壞光了」。

此外，也有部分網友提到，台灣觀光在交通上不太便利，回應「交通不便吧，我印象中要去阿里山、福壽山農場這類的地方，公共運輸工具的時間與班次都很少」、「自然景觀沒輸，但相關配套和發展輸爛」、「自然風景很美，可惜5－10月太熱，景點周邊旅遊配套管理也是第三世界等級的」、「我覺得易達性跟配套設施幾近於沒有」。

阿里山 公共運輸 景點 台東
