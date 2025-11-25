他嫌摩斯漢堡貴又出餐慢「為何不會倒」？內行曝強大靠山：有個富爸爸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，摩斯漢堡和其他速食店比起來，價位高、出餐又慢，為何至今仍屹立不搖？圖為摩斯漢堡門市。 圖／摩斯漢堡提供
一名網友好奇，摩斯漢堡和其他速食店比起來，價位高、出餐又慢，為何至今仍屹立不搖？圖為摩斯漢堡門市。 圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡從1991年進軍台灣，目前全台有近300間門市。對此，一名網友好奇，摩斯漢堡和其他速食店比起來，價位高、出餐又慢，為何至今仍屹立不搖？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台Threads發文表示，摩斯漢堡賣得超貴，像是一個漢堡就要100多元，加上店裡員工很少，餐點都要等很久，好奇發問：「到底有什麼魔力不會倒呢？」

貼文一出後，不少網友都表示「漢堡小小一個，對年長者來說份量剛剛好」、「經濟自由的人不覺得有什麼問題，可以吃到會燙口的食物，因為現點現做」、「摩斯早餐超便宜，根本比早餐店還便宜，而且又健康」、「摩斯的早餐很划算，吐司和紅茶套餐65元，吐司份量很厚、好吃低油又是法式吐司，沒有比早餐店遜色多少」、「摩斯五年前可能很貴，但現在點套餐跟麥當勞差不多了，重點是東西都現做」、「摩斯用料很講究，成本應該不低，且食材也會嚴格管控」。

此外，也有部分網友提到其他支持摩斯的原因，「摩斯有雇用身障員工，必須支持」、「摩斯員工有很多二度就業的家庭主婦和身心障礙的朋友，有些店還有很可愛的元老級兼職員工」。

另有一名研究過摩斯營運狀況的網友表示，摩斯本身其實不賺錢，不會倒的主要原因，是有個富爸爸「東元電機」，「摩斯持有大量東元的股票，每年會領到很多現金股利，所以是靠這些業外收入來支撐公司」。摩斯漢堡官方帳號也在此留言底下回應：「只要大家吃的安心放心，這一切就值得了。」

摩斯漢堡 早餐店 速食店 東元電機
