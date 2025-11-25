吃30年薑母鴨沒遇過賣白飯？內行人揭原因：利益最大化很合理

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少薑母鴨店都沒有賣白飯，引起網友間的討論。示意圖／ingimage
今天（25日）降溫有感，越晚越冷，不少人會吃羊肉爐或薑母鴨來進補暖身。近日有網友在Threads發文表示，最近聽到薑母鴨店的老闆說，全台沒有一家薑母鴨店有賣白飯，引起他的好奇，貼文一出網友們也紛紛加入討論。

網友在Threads發文表示，最近聽到薑母鴨店老闆說，全台薑母鴨沒有一間有賣白飯的，而且老闆還發誓，因此激發他的好奇心，想知道全台有沒有賣白飯的薑母鴨店。

貼文底下的網友回應，「昨天吃的帝王食補還真的沒有賣白飯」、「羊肉爐也有這個問題，白飯控難過」、「都是麵線吧？」、「我去的薑母鴨都沒有白飯，但我又超愛吃白飯的，跟薑母鴨根本絕配」。

有人則說，「無飯不歡！去吃薑母鴨一定要先去熱炒店買一袋白飯 ，不然我沒辦法吃」、「吃了30年的薑母鴨，還真沒有遇過有賣白飯的，這幾年還要幫兒子偷渡白飯進去」、「前陣子立冬去吃真沒有賣白飯，只好去旁邊買一盒雞肉飯來配」、「白飯淋薑母鴨湯汁多好吃」、「所以我都買兩份外帶，加白飯超好吃」、「我們家附近的也沒有，不過他們說可以自己帶白飯去吃」。

有網友提供有賣白飯的薑母鴨店消息，「岡山區有一間有賣」、「我附近的有，在高雄阿蓮！」、「蘆竹有一間白飯麵線吃到飽的薑母鴨」。

至於薑母鴨店不賣白飯的原因，內行網友分析，「麻油麵線跟你收40你能接受，白飯跟你收40，肯定上新聞…一年只開相對少數時間的店面，利益最大化比較合理」、「麵線40元一份，要吃飽要吃很多份。白飯20一碗，一碗就飽了」、「白飯很快就飽了，怎麼賣你其他東西？」、「賣麵線比較好賺」。

薑母鴨 白飯
