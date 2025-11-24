汽車旅館不准「女生單獨入住」要求她半夜退房 網點出恐1原因導致

入住旅館竟然半夜「被趕出來」？一名女網友指出，她先前和男友一起入住汽車旅館，兩人出去吃宵夜，但男友因為門禁先回家，她自己回到旅館打算就寢，沒想到櫃檯卻說「女生不能一人入住」，強迫她在凌晨3點退房，讓許多網友直呼「太誇張了」。

一名女網友在Dcard發文表示，她假日北上找男友，因為晚上要上課到9點，所以晚上11點才到北部，男友找了一間汽車旅館入住。不過男方家管比較嚴格，所以都是男友來陪她睡一下就回家，而這次兩人一起辦理入住某間汽車旅館，接著去吃宵夜到凌晨1點。

沒想到男友回家後，她獨自回到汽車旅館，被櫃檯詢問「怎麼只有妳一人？」而原PO回答「我男友回家了」，結果櫃檯強調「女生不能一人入住汽車旅館」，堅持要男友回來一同入住，且當時已經凌晨2點了，原以為能夠入住到早上才退房，沒想到旅館業者在凌晨2點半告知「一定要請男友回來，不然凌晨3點前要退房」。

此舉讓她無奈表示「男友隔天要上班，當然不可能叫他回來，幸好我有馬上找到其他飯店，不然真的不知道怎麼辦，第一次聽到不能一人入住的汽車旅館，而且半夜3點把人趕出來」。

不過也有網友解釋「是怕女生自殺吧」、「有些女生會在裡面自我了結，旅館業者會怕吧，但這也不能構成他們趕妳出去的理由，要也請他們退全額」、「聽起來像是有女生在裡面自殺過，才有這種規則」、「因為怕妳自殺，但這要退錢」、「就是怕妳自殺，而且你們是兩個人一起來，卻只有一個人回去」、「說個可怕的事實，正常汽車旅館不會有這種規定，一旦出現這種規定的，十之八九是發生過自殺命案的旅館」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980