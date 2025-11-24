不是骰子牛！夜市1類攤販1晚獲利5萬最好賺 網曝：鄰擁5棟房

快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友很好奇夜市最「暴利」的攤販是什麼。圖／AI生成
一名網友很好奇夜市最「暴利」的攤販是什麼。圖／AI生成

夜市是台灣民眾和國外遊客都喜歡去的場所。一名網友發文，很好奇夜市最「暴利」的攤販是什麼，對此，不少網友直指骰子牛、烤玉米等飲食攤販，但也有網友透露「套圈圈」攤販更好賺，有鄰居靠它買了5棟房。

一名網友在Threads發文詢問：「夜市最暴利的攤位是什麼？」許多人認為「飲食」類的攤販最賺錢，「骰子牛吧，大份約200打開只有7塊，旁邊螢幕播的完全不是同一種商品，反正不如吃百元牛排」、「烤玉米，玉米成本一隻約15元，醬汁、火候、人事85元」、「玉米杯真的是我看過最盤的，沒有技術含量，整罐甜玉米去超市買才40不到，加上起司一份7、80」。

但也有網友透露遊戲攤非常好賺，「遊戲攤位，絕對是名列前茅」、「玩遊戲的吧，基本上時間拉長0成本」、「遊戲攤，付了錢不一定拿到等值或超值東西，其他攤位是金錢一定會有等價東西或食物」、「射氣球跟打氣球那種」、「可能一天的營業額就能包整個月的贈品成本了」。

網友更點名「套圈圈」是最暴利的攤販，「我鄰居就是在夜市擺套圈圈的，目前5棟房」、「我寧願讓小孩玩打彈珠，至少能得到一個廉價玩具，套圈圈真的是把錢送給老闆」、「第一名套圈圈，成本低回收快，景氣好一晚3萬到5萬不是問題，成本還不用3000元」。

也有網友覺得「夜市管理委員會」很好賺，「收清潔費電費的管理員吧」、「管委會，看到哪攤生意好就漲錢」、「夜市管委會最賺，攤位收租、停車費也收」、「管委會啦，一直漲一直爽」、「認真說，夜市管理費」。

