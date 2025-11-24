八方雲集「鍋貼色階卡」曝光！4等級引熱議 一票喊：最愛「勉強接受」

知名台式麵食連鎖店八方雲集，以鍋貼、水餃為主要商品。一名網友發文，曬出店家的「鍋貼色階表」，顏色從淺至深分為四個等級，引起網友們熱議，許多人認為「勉強可以接受的顏色最好吃」，還有前員工現身解釋色階的差異。

一名網友在Threads發文，他PO出一張八方雲集的「鍋貼色階表」，從圖片中能得知，鍋貼顏色從白至黑分為四個等級，最白的為「不熟，嚴禁出售」，其次是標準熟度、勉強可接受和最黑的「過焦」，同樣是嚴禁出售。

此文一出，有前員工留言解答，表示拿到白的沒什麼好爭議，是計時器一響員工就立刻拿起來給你，「其實有熟」，黑的則是「純粹店家沒良心」。也有其他店家留言，「其實左邊四個大部分都是有熟可以賣，有的客人看到會超不爽，不忙的話會丟回去再煎一下，最右邊會直接丟掉，右三有的時候燒焦刮掉照樣賣，右三到右六是最棒的」。

更有許多網友認為「勉強可接受」的顏色最好吃，「我喜歡勉強可接受」、「勉強可接受那個才是最好吃的區間」、「勉強可接受超頂」、「勉強可接受派+1」。

也有其他網友分享自身喜愛的鍋貼色階，「我喜歡吃從右邊數過來第四個，那樣焦，但每次我跟店員說要焦一點，他卻給我從左邊數過來第四個」、「看起來我家這邊的八方還是蠻專業的，每次吃鍋貼底部都有煎恰恰」、「我家附近的都是急著出鍋只有左3-4，我要吃脆的啊」、「我都說不要焦就是標準熟度的那種，不然很常拿到倒數第三」。