快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

八方雲集「鍋貼色階卡」曝光！4等級引熱議 一票喊：最愛「勉強接受」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曬出八方雲集的「鍋貼色階表」，顏色從淺至深分為四個等級。鍋貼示意圖。 聯合報系資料照
一名網友曬出八方雲集的「鍋貼色階表」，顏色從淺至深分為四個等級。鍋貼示意圖。 聯合報系資料照

知名台式麵食連鎖店八方雲集，以鍋貼、水餃為主要商品。一名網友發文，曬出店家的「鍋貼色階表」，顏色從淺至深分為四個等級，引起網友們熱議，許多人認為「勉強可以接受的顏色最好吃」，還有前員工現身解釋色階的差異。

一名網友在Threads發文，他PO出一張八方雲集的「鍋貼色階表」，從圖片中能得知，鍋貼顏色從白至黑分為四個等級，最白的為「不熟，嚴禁出售」，其次是標準熟度、勉強可接受和最黑的「過焦」，同樣是嚴禁出售。

此文一出，有前員工留言解答，表示拿到白的沒什麼好爭議，是計時器一響員工就立刻拿起來給你，「其實有熟」，黑的則是「純粹店家沒良心」。也有其他店家留言，「其實左邊四個大部分都是有熟可以賣，有的客人看到會超不爽，不忙的話會丟回去再煎一下，最右邊會直接丟掉，右三有的時候燒焦刮掉照樣賣，右三到右六是最棒的」。

更有許多網友認為「勉強可接受」的顏色最好吃，「我喜歡勉強可接受」、「勉強可接受那個才是最好吃的區間」、「勉強可接受超頂」、「勉強可接受派+1」。

也有其他網友分享自身喜愛的鍋貼色階，「我喜歡吃從右邊數過來第四個，那樣焦，但每次我跟店員說要焦一點，他卻給我從左邊數過來第四個」、「看起來我家這邊的八方還是蠻專業的，每次吃鍋貼底部都有煎恰恰」、「我家附近的都是急著出鍋只有左3-4，我要吃脆的啊」、「我都說不要焦就是標準熟度的那種，不然很常拿到倒數第三」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

八方雲集

延伸閱讀

柿子切開「果肉長滿黑點」整箱丟了！內行人看傻：是稀有珍品

想吃鼎泰豐卻被擋！日人揭台灣人「最大地雷」 網點頭：真的要改

吃錯家多付錢！他到大埔鐵板燒想免費續菜失敗 內行人曝原因

飛機餐用完別堆疊！知情人曝「回收架秘密」：會造成空服員困擾

相關新聞

不是骰子牛！夜市1類攤販1晚獲利5萬最好賺 網曝：鄰擁5棟房

夜市是台灣民眾和國外遊客都喜歡去的場所。一名網友發文，很好奇夜市最「暴利」的攤販是什麼，對此，不少網友直指骰子牛、烤玉米等飲食攤販，但也有網友透露「套圈圈」攤販非常賺錢，鄰居靠它買了5棟房。

八方雲集「鍋貼色階卡」曝光！4等級引熱議 一票喊：最愛「勉強接受」

八方雲集是台灣的跨國台式麵食連鎖店，以鍋貼、水餃為主要商品。一名網友發文，曬出店家的「鍋貼色階表」，顏色從淺至深分為四個等級，引起網友們熱議，許多人認為「勉強可以接受的顏色最好吃」，更有前員工留言解釋色階的差異。

普發1萬變9千！ATM直接「吃掉1千」 銀行回覆讓他超崩潰

錢錢不見了！一名網友分享，他到銀行ATM領取普發1萬元現金，確認取出10張千元鈔後，本想留下1張、再把其餘9張存回帳戶，沒想到機台竟顯示「僅收到8000元」，讓他當場嚇壞，並急忙取消交易、重新點鈔，結果發現真的只剩8張。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

吃錯家多付錢！他到大埔鐵板燒想免費續菜失敗 內行人曝原因

談到平價好吃的鐵板燒，許多人一定秒選知名連鎖店「大埔鐵板燒」，不僅人均只要200元，還提供免費續菜一次的服務。一名網友卻在Threads訴苦，表示自己要求續菜後，卻在結帳時被多收80元。

想吃鼎泰豐卻被擋！日人揭台灣人「最大地雷」 網點頭：真的要改

台灣人對觀光客相當熱情，常會極力推薦私房餐廳或景點，卻忽視對方真正的需求。一名網友分享，曾在推特上看到日本人抱怨，想去吃鼎泰豐，卻被台灣友人潑冷水，硬推薦其他餐廳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

柿子切開「果肉長滿黑點」整箱丟了！內行人看傻：是稀有珍品

一名網友分享，近期收到一箱柿子禮盒，本以為能好好享用，沒想到切開後卻看到滿滿黑點，他立刻把照片PO上網求助，沒想到內行人一眼就看出是日本超稀有的「黑糖柿」，價值近3000元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。