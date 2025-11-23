普發1萬變9千！ATM直接「吃掉1千」 銀行回覆讓他超崩潰

錢錢不見了！一名網友分享，他到銀行ATM領取普發1萬元現金，確認取出10張千元鈔後，本想留下1張，再把其餘9張存回帳戶，沒想到機台竟顯示「僅收到8000元」，讓他當場嚇壞，並急忙取消交易、重新點鈔，結果發現真的只剩8張。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Threads表示，一開始領出現金後，有清點2次都確認是10張，才把其餘9張存回去，結果螢幕卻顯示只有8張。雖然他立刻檢查機台周邊、衣服口袋甚至地板，仍沒有找到遺失的那1張。後來他向銀行反映狀況，得到的回覆是「機台卸鈔清點無溢款」，等於沒有額外找出任何多出的鈔票，讓他更加崩潰直喊：「我的普發1萬變普發9000元了」、「有一張憑空消失」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我之前存12000元到ATM，結果入帳只有10000，當下按取消後，結果被吃2張，打給客服也是如你簡訊一樣」、「感覺就是新鈔機器沒有算到」、「就當作功德吧，常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」、「若還有下次，請直接用登記匯款的方式，這樣就會有完整的10000出現在帳戶裡」、「所以我直接去分行ATM領取，就是怕意外」。

事實上，類似「ATM吃錢」的爭議過去也曾出現。金管會提醒民眾，在使用ATM存款時，可以掌握三個自保步驟：第一步是將準備存入的現金先確實點清，再放入ATM的點鈔匣；第二步是在機台完成點鈔後，務必確認螢幕上顯示的金額是否正確；第三步是按下「確認」鍵，這筆錢才會正式存入帳戶內，若未按下確認，鈔票仍停留在點鈔匣，並不會完成入帳。