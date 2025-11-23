快訊

范冰冰奪金馬影后在台露臉了！哭成淚人兒　狂收650條祝賀訊息

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

聽新聞
0:00 / 0:00

普發1萬變9千！ATM直接「吃掉1千」 銀行回覆讓他超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他到銀行ATM領取普發1萬元現金，確認取出10張千元鈔後，本想留下1張，再把其餘9張存回帳戶，沒想到機台竟顯示「僅收到8000元」，讓他當場嚇壞。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，他到銀行ATM領取普發1萬元現金，確認取出10張千元鈔後，本想留下1張，再把其餘9張存回帳戶，沒想到機台竟顯示「僅收到8000元」，讓他當場嚇壞。示意圖／聯合報系資料照片

錢錢不見了！一名網友分享，他到銀行ATM領取普發1萬元現金，確認取出10張千元鈔後，本想留下1張，再把其餘9張存回帳戶，沒想到機台竟顯示「僅收到8000元」，讓他當場嚇壞，並急忙取消交易、重新點鈔，結果發現真的只剩8張。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Threads表示，一開始領出現金後，有清點2次都確認是10張，才把其餘9張存回去，結果螢幕卻顯示只有8張。雖然他立刻檢查機台周邊、衣服口袋甚至地板，仍沒有找到遺失的那1張。後來他向銀行反映狀況，得到的回覆是「機台卸鈔清點無溢款」，等於沒有額外找出任何多出的鈔票，讓他更加崩潰直喊：「我的普發1萬變普發9000元了」、「有一張憑空消失」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我之前存12000元到ATM，結果入帳只有10000，當下按取消後，結果被吃2張，打給客服也是如你簡訊一樣」、「感覺就是新鈔機器沒有算到」、「就當作功德吧，常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」、「若還有下次，請直接用登記匯款的方式，這樣就會有完整的10000出現在帳戶裡」、「所以我直接去分行ATM領取，就是怕意外」。

事實上，類似「ATM吃錢」的爭議過去也曾出現。金管會提醒民眾，在使用ATM存款時，可以掌握三個自保步驟：第一步是將準備存入的現金先確實點清，再放入ATM的點鈔匣；第二步是在機台完成點鈔後，務必確認螢幕上顯示的金額是否正確；第三步是按下「確認」鍵，這筆錢才會正式存入帳戶內，若未按下確認，鈔票仍停留在點鈔匣，並不會完成入帳。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

Threads 鈔票 帳戶 普發現金 ATM

延伸閱讀

美廉社1款米超夯！部落客讚「便宜、長輩一吃就指定」：整袋整袋搬

床墊別再睡一輩子！10年恐藏千萬隻塵蟎 專家揭3大健康警訊

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

兩台公車同時進站 想搭後面那台怎麼攔？司機曝手勢：同業都知道

相關新聞

普發1萬變9千！ATM直接「吃掉1千」 銀行回覆讓他超崩潰

錢錢不見了！一名網友分享，他到銀行ATM領取普發1萬元現金，確認取出10張千元鈔後，本想留下1張、再把其餘9張存回帳戶，沒想到機台竟顯示「僅收到8000元」，讓他當場嚇壞，並急忙取消交易、重新點鈔，結果發現真的只剩8張。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

吃錯家多付錢！他到大埔鐵板燒想免費續菜失敗 內行人曝原因

談到平價好吃的鐵板燒，許多人一定秒選知名連鎖店「大埔鐵板燒」，不僅人均只要200元，還提供免費續菜一次的服務。一名網友卻在Threads訴苦，表示自己要求續菜後，卻在結帳時被多收80元。

想吃鼎泰豐卻被擋！日人揭台灣人「最大地雷」 網點頭：真的要改

台灣人對觀光客相當熱情，常會極力推薦私房餐廳或景點，卻忽視對方真正的需求。一名網友分享，曾在推特上看到日本人抱怨，想去吃鼎泰豐，卻被台灣友人潑冷水，硬推薦其他餐廳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

柿子切開「果肉長滿黑點」整箱丟了！內行人看傻：是稀有珍品

一名網友分享，近期收到一箱柿子禮盒，本以為能好好享用，沒想到切開後卻看到滿滿黑點，他立刻把照片PO上網求助，沒想到內行人一眼就看出是日本超稀有的「黑糖柿」，價值近3000元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本逐漸台灣化？他旅日曝「4景象」大改觀 內行人曝真相

台灣人最愛的旅遊國家是日本，不過一名網友分享，睽違6年再次前往日本旅遊，發現當地氛圍大不如前，到處都能看到外國店員、路邊垃圾、電車上大聲聊天、街頭邊走邊吃，讓他直呼「日本怎麼越來越像台灣了？」。

19歲早上課晚打工「不扛家會垮」 他感謝網友鼓勵：比什麼都重要

一名大學生網友近日在論壇稱，自己每天早上上課、晚上打工，週一到週六沒有休假，並且自述家裡有5個人，真正能賺錢的只有自己和哥哥，然而哥哥下個月要去當兵，但是家裡還有3百多萬的負債，每個月他與哥哥加起來大概有7到8萬的收入，大部分拿去還債，存不了什麼錢。該名網友說自己在本應最自由的年紀，卻在擔心繳家裡的債務與帳單，他每天打工的時間越來越多，但是沒有發生變好的生活，想到下個月又要扛更多家中的生計，感到無力。發文引來眾多網友支持鼓勵，也讓原PO回應：「你們看得出來我在努力，這對我來說比什麼都重要」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。