吃錯家多付錢！他到大埔鐵板燒想免費續菜失敗 內行人曝原因

談到平價好吃的鐵板燒，許多人一定秒選知名連鎖店「大埔鐵板燒」，不僅人均只要200元，還提供免費續菜一次的服務。一名網友卻在Threads訴苦，表示自己要求續菜後，卻在結帳時被多收80元。

原PO委屈道，「大埔鐵板燒不是可以續一次菜嗎？為何第二次要收80元？」貼文曝光後，有知情網友解釋，「直營可免費續菜，加盟店沒免費續菜」、「每家規矩不一樣」、「你不知道大埔很亂嗎？每間店都不一樣」、「不是每家都可以免費續菜的」、「大埔的經營策略就是放給加盟店很多自己操作的空間，所以每一間的口味、價錢、經營方式都差超多」。

也有不少內行人分享，想知道有沒有提供續菜服務，只需用Google搜尋，「每家規矩都不同喔，有些續菜半價、有些免費，看Google評論最準」、「大家記得不要吃到不能免費加菜的就對了，去Google評論就可以看出來」、「要吃大埔真的不要跑錯家，看Google評價最準，只要有免費加菜的，顧客都會寫出來」。

還有熱心網友分享情報，「台北八德路的大埔，這樣的青菜可以吃兩份」、「虎尾的直接拉布條可以續菜」、「台中我吃過很多家，目前真的只有大里德芳南路的很ok，你還沒吃完，師傅已經在問你要不要加菜了」、「台中請吃五權西路黎明路口的」、「今天才吃健行路的大埔，可以免費續唷！南屯路那間大埔也可以」。