快訊

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆

吃錯家多付錢！他到大埔鐵板燒想免費續菜失敗 內行人曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，到大埔鐵板燒用餐，續菜卻被多收80元。 示意圖／Ingimage
一名網友抱怨，到大埔鐵板燒用餐，續菜卻被多收80元。 示意圖／Ingimage

談到平價好吃的鐵板燒，許多人一定秒選知名連鎖店「大埔鐵板燒」，不僅人均只要200元，還提供免費續菜一次的服務。一名網友卻在Threads訴苦，表示自己要求續菜後，卻在結帳時被多收80元。

原PO委屈道，「大埔鐵板燒不是可以續一次菜嗎？為何第二次要收80元？」貼文曝光後，有知情網友解釋，「直營可免費續菜，加盟店沒免費續菜」、「每家規矩不一樣」、「你不知道大埔很亂嗎？每間店都不一樣」、「不是每家都可以免費續菜的」、「大埔的經營策略就是放給加盟店很多自己操作的空間，所以每一間的口味、價錢、經營方式都差超多」。

也有不少內行人分享，想知道有沒有提供續菜服務，只需用Google搜尋，「每家規矩都不同喔，有些續菜半價、有些免費，看Google評論最準」、「大家記得不要吃到不能免費加菜的就對了，去Google評論就可以看出來」、「要吃大埔真的不要跑錯家，看Google評價最準，只要有免費加菜的，顧客都會寫出來」。

還有熱心網友分享情報，「台北八德路的大埔，這樣的青菜可以吃兩份」、「虎尾的直接拉布條可以續菜」、「台中我吃過很多家，目前真的只有大里德芳南路的很ok，你還沒吃完，師傅已經在問你要不要加菜了」、「台中請吃五權西路黎明路口的」、「今天才吃健行路的大埔，可以免費續唷！南屯路那間大埔也可以」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

大埔 鐵板燒

延伸閱讀

晚來吃不到！ 宜蘭中式早午餐「早吳吃麵」Google 4.8顆星推薦 礁溪必吃銅板美食

AI圖像生成再進化！Google新影像模型可多語言文字

Google AI基建研發中心啟動 要建構完整生態系

Gemini 3 Pro 強勢登場...聯發科（2454）買點到？網搖頭：現在進是接刀

相關新聞

吃錯家多付錢！他到大埔鐵板燒想免費續菜失敗 內行人曝原因

談到平價好吃的鐵板燒，許多人一定秒選知名連鎖店「大埔鐵板燒」，不僅人均只要200元，還提供免費續菜一次的服務。一名網友卻在Threads訴苦，表示自己要求續菜後，卻在結帳時被多收80元。

想吃鼎泰豐卻被擋！日人揭台灣人「最大地雷」 網點頭：真的要改

台灣人對觀光客相當熱情，常會極力推薦私房餐廳或景點，卻忽視對方真正的需求。一名網友分享，曾在推特上看到日本人抱怨，想去吃鼎泰豐，卻被台灣友人潑冷水，硬推薦其他餐廳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

柿子切開「果肉長滿黑點」整箱丟了！內行人看傻：是稀有珍品

一名網友分享，近期收到一箱柿子禮盒，本以為能好好享用，沒想到切開後卻看到滿滿黑點，他立刻把照片PO上網求助，沒想到內行人一眼就看出是日本超稀有的「黑糖柿」，價值近3000元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本逐漸台灣化？他旅日曝「4景象」大改觀 內行人曝真相

台灣人最愛的旅遊國家是日本，不過一名網友分享，睽違6年再次前往日本旅遊，發現當地氛圍大不如前，到處都能看到外國店員、路邊垃圾、電車上大聲聊天、街頭邊走邊吃，讓他直呼「日本怎麼越來越像台灣了？」。

19歲早上課晚打工「不扛家會垮」 他感謝網友鼓勵：比什麼都重要

一名大學生網友近日在論壇稱，自己每天早上上課、晚上打工，週一到週六沒有休假，並且自述家裡有5個人，真正能賺錢的只有自己和哥哥，然而哥哥下個月要去當兵，但是家裡還有3百多萬的負債，每個月他與哥哥加起來大概有7到8萬的收入，大部分拿去還債，存不了什麼錢。該名網友說自己在本應最自由的年紀，卻在擔心繳家裡的債務與帳單，他每天打工的時間越來越多，但是沒有發生變好的生活，想到下個月又要扛更多家中的生計，感到無力。發文引來眾多網友支持鼓勵，也讓原PO回應：「你們看得出來我在努力，這對我來說比什麼都重要」。

帳戶遭匯錯錢挨告侵占！他要求付油資被拒 怒批：憑什麼為你錯誤買單

陌生人匯錯戶頭反提告？一名網友在臉書「匿名公社」發文抱怨，媽媽被陌生人告侵占，原因是對方匯錯戶頭。原PO解釋，媽媽無法馬上返還是因為有重傷在身，加上此戶頭1、20年沒用且申辦車程來回至少要12小時，更別提交通成本，原PO不滿道「憑什麼你匯錯我們要為你錯誤買單」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。