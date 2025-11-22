想吃鼎泰豐卻被擋！日人揭台灣人「最大地雷」 網點頭：真的要改

台灣人對觀光客相當熱情，常會極力推薦私房餐廳或景點，卻忽視對方真正的需求。一名網友分享，曾在推特上看到日本人抱怨，想去吃鼎泰豐，卻被台灣友人潑冷水，硬推薦其他餐廳。貼文一出後，讓不少台灣人深有同感。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己在日本生活11年，曾在推特看到日本人分享，台灣人雖然熱情，但常會忽視日本友人的想法或行程，像鼎泰豐是國際知名美食，但台灣人卻常常會潑冷水，說鼎泰豐太貴改推薦其他口袋名單，雖然出發點是好意，但對觀光客而言，很像「想做的事被否決」。

貼文一出後，不少網友都表示「觀光客追求的就是一個儀式感，而且在地人喜歡的外地人不一定有相同感受」、「對方怎麼想的比較重要，這種話不是一次被人說，連美國人也是這樣抱怨」、「剛剛才看到韓國人說要來台灣玩，一堆人叫他不要去幸福堂，真的管太多」、「觀光客裡有名的一定要讓他們吃過一輪，否則回國後被問有沒有吃什麼名店時，就會覺得為什麼都被帶去吃沒人知道的店」、「這習慣真的要改！台灣人很熱情是沒錯，不過對方怎麼想的比較重要」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「是我也推薦自己覺得好吃的，對方還是有權可以選擇，又不是來台灣排了行程，被當地人直接無視帶去吃別的」、「我們民族性是CP值最佳化工程師，希望客人用最少的錢，吃到最好吃的東西」、「可能是覺得既然你都來了，希望你吃到的是最好吃的食物」。