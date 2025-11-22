柿子切開「果肉長滿黑點」整箱丟了！內行人看傻：是稀有珍品

一名大學生網友近日在論壇稱，自己每天早上上課、晚上打工，週一到週六沒有休假，並且自述家裡有5個人，真正能賺錢的只有自己和哥哥，然而哥哥下個月要去當兵，但是家裡還有3百多萬的負債，每個月他與哥哥加起來大概有7到8萬的收入，大部分拿去還債，存不了什麼錢。該名網友說自己在本應最自由的年紀，卻在擔心繳家裡的債務與帳單，他每天打工的時間越來越多，但是沒有發生變好的生活，想到下個月又要扛更多家中的生計，感到無力。發文引來眾多網友支持鼓勵，也讓原PO回應：「你們看得出來我在努力，這對我來說比什麼都重要」。

2025-11-21 17:07