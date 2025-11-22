柿子切開「果肉長滿黑點」整箱丟了！內行人看傻：是稀有珍品
一名網友分享，近期收到一箱柿子禮盒，本以為能好好享用，沒想到切開後卻看到滿滿黑點，他立刻把照片PO上網求助，沒想到內行人一眼就看出是日本超稀有的「黑糖柿」，價值近3000元，直呼浪費。
這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，可以發現他切開好幾顆柿子，裡面的果肉全佈滿深色紋路，讓他嚇得上網發問「請問這是壞了嗎？柿子切開都這樣」。
貼文一出後，有不少內行網友解答，這是日本和歌山產的「黑糖柿」，又稱為「芝麻柿」，外觀和一般柿子並無不同，但一切開就能發現果肉布滿獨特黑色斑點，甜度高且不澀，因栽種程序繁雜，產期很短，是相當稀有的珍品。對此，原PO也相當苦惱，表示「完了我都丟了」。
此外，也有不少網友回應「我第一次吃到黑芝麻柿也誤以為壞了，結果好甜、好好吃喔」、「這是黑糖柿，柿子中的頂級，我每年都會盯著日本水果進口商，一上架就手刀下單，結果你竟然丟了！」、「昨晚家人也給我一顆200多元的甜柿，我削完皮切開發現全部是黑的，就直接丟垃圾桶了，現在看到這篇文章才知道，真的要昏倒了」、「你切一顆有疑問就可以問了，還全部切完丟掉了才要問」、「真的不要送太高檔的禮物給不識貨的親友」。
