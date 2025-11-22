日本逐漸台灣化？他旅日曝「4景象」大改觀 內行人曝真相

台灣人最愛的旅遊國家是日本，不過一名網友分享，睽違6年再次前往日本旅遊，發現當地氛圍大不如前，到處都能看到外國店員、路邊垃圾、電車上大聲聊天、街頭邊走邊吃，讓他直呼「日本怎麼越來越像台灣了？」。

這名男網友在Dcard以「去了日本旅遊真的讓我改觀」為題，指出上一次到日本是2019年，睽違6年再次造訪，卻觀察到4項讓他驚訝的景象。第一，許多商店的店員都是外國人；第二，日本人竟然會在電車上大聲聊天；第三，街邊垃圾明顯變多；第四，日本人會在街道上邊走邊吃。唯一讓他安慰的，是日本街頭依舊乾淨整齊，沒有像台灣一樣充滿選舉廣告和帆布條。

貼文一出後，不少網友都表示「疫情前就待在日本，只能說東京、大阪一直都差不多是那樣，並沒有落差那麼多」、「你說的四點，我2019去日本就有遇到過了耶，可能你之前去都沒遇到過吧，我覺得雖然大家說日本多乾淨、素質多好，不代表你不會遇到那一少數很差的日本人跟面向」、「在京都市區看過喝醉的上班族路邊尿尿，傻眼」、「那是你自己對日本有太多偏誤，日本無禮的人超多，去搭東京地鐵看看就知道」。

此外，也有部分網友指出，鄉下地區才有傳統日本感，回應「如果要認真體驗的話，鄉下地方會比較有日本感，像岡山我就覺得不錯」、「之前去九州就真的覺得很純樸」、「私心推宇多津，一個神秘的好地方」、「去年底到年初我在北海道，我是都沒見到你說的部份」、「九州跟四國都很棒唷！」。