19歲早上課晚打工「不扛家會垮」 他感謝網友鼓勵：比什麼都重要

一名大學生網友近日在論壇稱，自己每天早上上課、晚上打工，週一到週六沒有休假，並且自述家裡有5個人，真正能賺錢的只有自己和哥哥，然而哥哥下個月要去當兵，但是家裡還有3百多萬的負債，每個月他與哥哥加起來大概有7到8萬的收入，大部分拿去還債，存不了什麼錢。該名網友說自己在本應最自由的年紀，卻在擔心繳家裡的債務與帳單，他每天打工的時間越來越多，但是沒有發生變好的生活，想到下個月又要扛更多家中的生計，感到無力。發文引來眾多網友支持鼓勵，也讓原PO回應：「你們看得出來我在努力，這對我來說比什麼都重要」。

原PO在Dcard以「（嘆氣表情符號）」為題發文表示，他目前大二才19歲，過著早上上課、晚上打工的生活，並且一週有6天沒有休假，「用自己的自由時間換成錢。在別人眼裡可能很認真，但對我來說，這不是選擇，而是不得不」。

原PO解釋，他們家有他爸爸、媽媽、哥哥、妹妹、與他共5個人，爸爸的身體狀況沒辦法工作，媽媽是家庭主婦，且對於媽媽有沒有計畫外出工作不太確定，妹妹則還在唸高中，所以能夠賺錢的只有他與哥哥，但是哥哥下個月要去當4個月的兵，這4個月家裡會少了一大半的收入，可是家裡還有3百多萬的負債，甚至可能更多，每個月他與哥哥加起來大概7到8萬的收入，大部分都拿去還債，根本存不了什麼錢。

「我自己一個月的生活費大概只有5千，包含汽油、吃飯、生活必需品，有時候甚至連吃飯的錢都要跟別人借，撐到下一份薪水下來」，原PO還說，他與家人有些生疏，不僅不太聊心事，甚至也不太懂如何講述自己的壓力，因為覺得講了好像也不會有改變，原PO也表示，家人唯一會對他說的大概是「要努力工作，要養活自己跟家裡」。

原PO指出，他才不到20歲，在本應最自由的年紀，已經在擔心家中的債務，以及下個月的帳單能不能繳，他還感嘆，「我每天睡大概六小時，打工的時數越來越多，薪水也跟著上來，可是我期待中的『生活會變好』一直沒有發生」，想到下個月哥哥要去當兵，收入會減少，自己也得扛更多事務，感到無力。

有網友分享友人的相似遭遇，「跟我朋友一樣，我現在也是19，她一個月賺3、4萬，媽媽規定只能拿5千當生活費，其他說要拿去繳房貸，但問了錢的去向也是不交代清楚，一個月可能只休4天，有夠辛苦，如果我有她這種毅力就好了」；也有網友給予原PO建議或鼓勵，「可試試先休學一陣子去工作賺錢，等你覺得的壓力沒那麼大再回去讀書」、「謝謝你願意分享你的故事，雖然過上現在匆忙的生活並非你所願，但是我還是羨慕你是個有目標的人。也許是生活逼迫環境使然，但你還是沒有被生活壓垮，希望你能早日找到你舒適的生活方式，記得隨時跟自己說：你已經很好了」、「只能幫你加油。但是你要為自己想想，好好唸書以後才有機會找到好工作。現在看起來因為你跟你哥撐著，所以其他人無作為，這樣看起來是不對的。辛苦跟痛苦不該只有一個人承擔，可以跟家人談談」。

原PO也再發文回應網友，「謝謝大家願意花時間打字給我，給我建議、給我支持、甚至只是拍拍我、叫我加油，我都很感謝。你們看得出來我在努力，這對我來說比什麼都重要。」