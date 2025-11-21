帳戶遭匯錯錢挨告侵占！他要求付油資被拒 怒批：憑什麼為你錯誤買單

陌生人匯錯戶頭反提告？一名網友在臉書「匿名公社」發文抱怨，媽媽被陌生人告侵占，原因是對方把錢匯錯戶頭。原PO解釋，此戶頭1、20年沒用，且媽媽無法馬上返還是因為有重傷在身，申辦車程來回至少要12小時，更別提交通成本，原PO不滿道「憑什麼你匯錯我們要為你錯誤買單」。

原PO怒批，匯錯的戶頭已經幾十年沒使用，要返還得從台東回嘉義縣布袋農會申辦，來回12小時，質問「難道路費對方不用出？」。另外，媽媽受傷前原PO就要求對方付油錢卻被拒絕，他不滿：「我七人座老車難道油費4000很貴嗎？我自己吸收嗎？」且媽媽目前因骨折在休養，坐車顛簸若情況惡化該找誰買單。

原PO透露，筆錄當時由桃園親戚代做，自己也跟警方強調有心處理，錢分毫沒動就在農會裡，但對方連油費都不願意承擔。雖然從別的戶頭匯回去也可以，但最後自己還是要親自到布袋取款，更何況詐騙猖獗，也不知道會不會被誣陷洗錢。

原PO呼籲，依法匯錯款項者必須負擔返還的必要費用，明明只要求負擔失誤所造成的交通成本，沒想到對方卻因費用喬不攏直接報案。原PO無奈表示：「希望大家遇到事情能互相體諒，不要讓受傷的人白白跑一趟長途。」

貼文下方網友紛紛力挺，「真莫名奇妙，應該是可以申訴的，免驚」、「現在有些人自己錯，還不認為自己有錯」、「最近流行匯錯戶口詐騙，還是當心為妙」、「不用理他，慢慢處理就好」、「到底是匯錯多少錢？有必要這樣勞師動眾，匯錯錢的那方應該是要先了解對方的難處…好好溝通很難嗎」、「自己的錯誤還要告人家，你們可以告他誣告，亂匯款到你們帳戶」、「侵占應該不成立，沒理由侵占」。