邱澤、許瑋甯婚宴選這！文華東方有多貴？網曝行情：菜色被讚最好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
台北文華東方酒店。 圖／業者提供
台北文華東方酒店。 圖／業者提供

台北文華東方酒店是台灣知名的頂級婚宴場地，包括近日宣布的邱澤許瑋甯，不少明星選擇在此舉辦婚禮。有人在Dcard結婚版上好奇「在文華東方辦婚禮要花多少錢？」，在五星飯店辦婚宴的花費掀起廣泛討論。

不少曾詢問或辦過婚宴的網友分享自身經驗，指出文華東方的價格，依廳別、日期與菜單而有相當大的差異。文華廳低消為80萬元、大宴會廳低消則在190萬元以上。婚宴桌菜每桌32,800元至62,800元，再加10%服務費；特殊非熱門日期最低則是28,800元外加10%服務費起跳，而證婚場地則另收8至15萬元，不列入低消。

也有新人分享，包辦場地、婚宴菜色、佈置等項目後，最終總價大約落在100萬至150萬之間相當常見。一名去年在文華東方結婚的網友表示：「我用70萬低消方案，最後加一加發票是100萬左右。婚宴菜色被所有賓客大讚，是吃過最好吃的一次。」

許多參加過文華東方婚宴的網友直言場地華麗、服務細節周到，整體很有儀式感，讓人「去過一次就會嚮往」。但也有人認為名氣大於實際，並指出曾遇到服務不如預期的情況：「我參加朋友婚禮，覺得菜色普通，還聽說服務生會把小物拿走，真的不值得。」

另有網友表示，文華東方雖然價位高，但對於藝人或收入較高的新人，並非難以負擔：「就算是再貴兩、三倍，他們應該也出得起」、「會選那裡辦婚宴的人，多半財富自由，也不會收禮金。」

也有人分享其他頂級場地行情，「文華東方酒店其實不算非常貴，目前問到最貴的是GD入住的嘉佩樂酒店，光是場地費就要價16萬元，西式套餐則是每人5500元起，每人均價比文華東方貴。」

留言討論中，也有人表示不想辦婚宴：「沒朋友不知道要請誰來。」也有人偏好戶外或小型自助式派對，但不少人仍認為：「女孩子一生一次，就是要在夢幻場地！」

藝人邱澤與許瑋甯傳出將在文華東方舉行婚宴，文華東方的婚宴費用再度受到網友熱議。圖／夏朵創意行銷提供
藝人邱澤與許瑋甯傳出將在文華東方舉行婚宴，文華東方的婚宴費用再度受到網友熱議。圖／夏朵創意行銷提供

婚禮 台北文華東方 邱澤 許瑋甯

