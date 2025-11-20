身障婦不便入店…NET店員暖心助試衣 逾20萬網友推爆：支持台灣品牌

台灣本土服飾品牌NET，近日因網紅「翊樺」在社群曝光「店員主動協助坐電動代步車的婦人試衣」的影片，引來逾20萬網友按下愛心符號支持。從影片可見，一位行動不便的長者停在店外，女店員則主動走出、貼心地將衣服一件件帶到門口，並向她耐心介紹、協助選款，全程不僅動作細膩、語氣溫柔，更不時彎腰配合長者的視線，讓許多人看了相當感動。

翊樺表示，18日晚間在NET店內逛逛，看見門口一名行動不便的阿嬤和一名女子在聊天，剛開始還以為是家屬或認識的人，因為該名女子有走到櫃檯內，才發現她是店員。因女店員十分有耐心向阿嬤介紹衣服，很認真地將衣服一件件拿出來讓她挑選，讓她看了十分感動：「台灣品牌真的要支持起來！」

貼文迅速引發熱議，有網友感嘆：「要不是看到影片，我從沒想過身障人士逛街買衣服有多不容易。」有人指出並非所有傳統門市都能設置無障礙坡道，「不是每個地點都能施工，這時店員的協助就非常關鍵」。

大量留言幾乎一面倒盛讚店員的服務品質：「她的服務熱忱完全寫在臉上！」、「我看到還以為她是家屬，沒想到竟然是店員」、「必須寫信給總公司誇獎這位美麗的小姐姐」、「NET的店員完全站在消費者的需求去思考，這才是真正到位的服務。」也有其他人分享自身經驗：「之前在永和頂溪站旁的NET也有遇過店員很熱心的服務視障顧客，十分有耐心聆聽並幫忙拿取其想要的款式及顏色，也是一樣感動。」

NET每年都有「封館日」，不對外營業，讓家扶的家庭免費進店挑選衣服。 聯合報系資料照

該影片爆紅後，不少網友揭露NET多年來的善行，「NET每年會挑一天『封館』，不對外營業，讓家扶的家庭可以免費進店挑選衣服。我曾經是受惠者，店員也都很親切。」其他網友也補充：「今年已經是第15年了！全家大小共800位受邀。」不少人也表示，看完影片更想大力支持本土企業。

在留言區中，有人問為什麼沒有設置無障礙坡道？拍攝者則解釋：「不是每個地點都符合可以這樣做的，一般在傳統門市中真的很少看到，本來就只能儘量做到最好，但不可能『讓所有人都滿意』」，因此店員的人性化協助尤其珍貴。

除了讚賞，也有不少人被感動到立刻行動：「看完覺得一定要去NET支持一下」、「本來沒打算買衣服，現在決定幫媽媽、爸爸買一波好了。」甚至有人開玩笑說：「這位店員完了……注定業績暴漲，成為銷冠！」