在台「綠燈」喊「藍燈」被糾正 大阪女曝原因：以前日本僅4色

日本人沒有綠色？來自大阪、在台灣工作的網紅Erica在Instagram分享，近日她和朋友在路上遇到紅綠燈變燈時喊「藍色！藍色！Blue！Blue！」，被友人糾正是「綠色」，藉此說明日本人對顏色的特殊講法。

Erica指出，許多人在學日文時就會發現，日文中綠燈叫做「青信號」，所以身為日本人的她看到綠燈會說「藍色」，但沒學過日文的人一定會感到納悶。

Erica解釋，日本人早期只有「紅青黑白」四色講法，綠色被歸類在現在的藍色，也就是「青色」中。1930年，東京開始使用三色紅綠燈，雖然法律上寫綠色，但都會被日本人說成「青信號」，意即藍色燈，因此後來法律更動，將其改成「青色」。

Erica補充，就算是現在，口語上的「青色文化」仍在，比如綠色的果汁被稱為「青汁」，綠蘋果則被稱為「青蘋果」。另外，日文的「紅青黑白」只要加「い」就直接變形容詞，綠、棕（茶）、黃等三色卻必須加上「色」字，之所以用法複雜，和歷史發展有很大的關聯。