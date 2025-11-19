嗶一下能多走10秒！竹市馬路新設「神祕裝置」 網驚呼：全台快跟上

近日有網友在新竹的某處路口發現，行人號誌燈柱上出現新的裝置，只要民眾持敬老卡、愛心卡「嗶」一下，綠燈將會延長秒數，貼心設計大獲好評，讓網友們直呼「希望別的縣市也能跟進」。

該名網友在臉書粉專「路上觀察學院」分享，行經新竹市中央路與文化街路口時，發現行人燈號的燈柱上被貼了一張告示牌，寫著「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」，讓他驚呼「原來敬老卡還有這種作用喔！」。

文章曝光，網友們紛紛誇讚這項設計，「很好的設計啊，有時候有的路長到我們都沒辦法走完，更何況是老人家」、「顧慮到老人家走的比較緩慢呀，貼心的設計」、「這個設計很讚耶，希望別的縣市也可以這樣」。

不過也有人認為，應該開放給所有有需要的人才對，「今天如果腳意外受傷，在恢復期間走路比較慢，就不會有敬老或愛心卡了」、「有時候剛開刀完或生理期，真的是舉步維艱」。

事實上，新竹市政府創設全國首座「敬老愛心號誌」裝置服務，在7月23日正式啟用。凡持有新竹市「敬老卡」或「愛心卡」的市民，只需在號誌下方感應處輕輕「嗶」一下，即可於下一個綠燈時段獲得額外10秒通行時間。