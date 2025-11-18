對日本失望了…她搭計程車被逼給零錢 網揭現實：對台灣人不特別友善

一名女網友日前在Dcard發文，分享自己在京都遭遇不愉快的計程車經驗，原本5分鐘的路程，竟在司機迷航與態度不佳的情況下，不但被載到數倍遠的地方，車資也從預期的小額變成1800日圓（約新台幣362元），甚至連付錢找零都成了衝突來源，引起大批網友討論。

原PO表示，當天因走了一整天實在太累，便與朋友決定從車站搭計程車返回民宿。她強調，朋友已把房東提供的正確住址給司機確認，對方也表示知道位置，沒想到車子越開越遠，她查看地圖才驚覺明顯偏離方向。她試著用簡單日文提醒「すみません，この場所は変です(不好意思，這個地方有點奇怪)」，司機卻堅稱地址正確，最後還變成她將自己的手機遞給司機導航。

她指出，途中司機態度愈來愈不耐煩，對於朋友想用翻譯軟體溝通也直接拒絕。抵達住宿後，司機仍激動解釋「這裡是哪裡哪裡哪裡」，但實際上，她們正是依房東提供的地址順利入住，對方卻一路抱怨。短短5分鐘的路程，車資卻達1800日圓。

更讓人傻眼的是，她支付2000日圓後，司機竟多次要求「8個100」的零錢，她們反覆表示沒有（ない），但對方仍不斷逼問，甚至突然關門、往前開了一小段，讓她坦言「我其實很想直接把2000都給他，我快氣瘋了」。最後雙方以較硬的語氣溝通後，司機才願意找錢放人下車，但仍在車內反覆質問「懂了嗎？懂了嗎？」讓她只能尷尬回應「はいはいはい(好好好)」才順利離開。

貼文曝光後，許多網友留言表示並不意外，建議她下次使用叫車平台避免溝通障礙，「下次可以用Uber」、「不知道你那個地區，但我上次直接叫Uber就少了很多溝通問題」、「這就是為什麼App叫車會在全世界興起的主要原因之一」。

也有人認為日本服務業並不如部分旅客想像中永遠溫柔，「一堆台灣人看動漫看到濾鏡超級厚」、「不要對日本人有什麼幻想！喔不對，應該是說各國的人都一樣」。另有網友指出，「京都現在對外國人都態度一樣差，不會因為你是台灣人就比較友善」。

有人分享類似經驗，「坐計程車要備好零錢，前陣子去國際通坐計程車，車錢700給他1000，司機瘋狂跟我道謝不找錢，用英文跟他魯了一陣，對方又裝傻，後來自認倒楣下車。」有人也在日本其他城市也遇過態度不佳的服務人員，「在北海道也遇過一次類似的情況欸」、「日本計程車司機真的很討厭外國人不懂日文」、「有次到九州獨旅，旅客服務中心的人感覺都很不耐煩。打破我對日本人客氣有禮的印象」。

有網友則安慰原PO，「就遇到爛司機呀！國內都會遇到，何況國外。跟妳有無做錯、跟哪個國家無關。」