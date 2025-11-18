快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
墾丁曾是國人愛去的熱門觀光勝地，但屢傳價格爭議逐漸失去人氣。圖為墾丁大街。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
墾丁曾是國人愛去的熱門觀光勝地，但屢傳價格爭議逐漸失去人氣。圖為墾丁大街。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

墾丁曾是國旅具代表性的度假勝地，但近年因消費偏高、CP值下滑而逐漸失去人氣。對此，一名網友分析，墾丁最大問題是多年來只靠「先天自然資源」撐場，缺乏國際級飯店villa、渡假村與大型商場，與沖繩等海外景點相比幾乎沒有競爭力。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在PTT以「終於知道墾丁難玩在哪裡了！」為題，指出近期從台北前往墾丁參加婚禮，搭高鐵到左營轉租車，到達目的地就要花5個小時，感嘆同樣的時間早已飛到沖繩或福岡。除了交通時間太長，墾丁的觀光資源也很少，沒有國際酒店、villa、渡假村，只有20年不變的老字號飯店，墾丁大街也不如其他夜市豐富，另外公共沙灘被業者卡位、缺乏景觀餐廳與特色咖啡廳，因此和峇里島、沖繩相比，墾丁完全沒有優勢。

貼文一出後，不少網友都表示「你終於知道了」、「台灣哪個景點不是這樣，政府只會補助」、「墾丁好也就那片海，誰要去那當盤子消費」、「我是不懂台灣這幾年觀光到底在幹嘛，沒有一個統籌單位好好規劃嗎」、「墾丁說白了，就是在吃三五十年前父輩他們年輕想跑遠一點渡假的餘韻罷了」、「給外國渡假村BOT，又會有人說圖利財團」、「墾丁大街也超失望的，我家巷口夜市更好吃」。

不過，也有部分網友指出墾丁無法過度開發的原因，回應「墾丁是國家公園，各種法規嚴格很多」、「國家公園你是想搞成怎樣」、「墾丁好像是墾管處管理的」、「國家公園要開發應該很難」、「原來國家公園裡面可以蓋購物中心欸？」、「可以讓國家公園好好做生態保育嗎？本來就不應該發展觀光發展成這樣的好嗎」。

一名網友分析，墾丁最大問題是多年來只靠「先天自然資源」撐場。圖為南灣戲水人潮。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
一名網友分析，墾丁最大問題是多年來只靠「先天自然資源」撐場。圖為南灣戲水人潮。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

墾丁 國家公園 沖繩 飯店 夜市 咖啡廳 villa
