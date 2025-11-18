快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

見國生中點「金黃條狀」炸物…他驚油量核彈級 老饕：會點才內行

聯合新聞網／ 綜合報導
熱騰騰又香又酥脆的炸物，美味讓人難擋。圖／AI生成
熱騰騰又香又酥脆的炸物，美味讓人難擋。圖／AI生成

台灣小吃種類繁多，炸物、燒烤、飯麵，都是許多人喜愛的美食。近日一名網友發文表示，目睹2名國中生在炸物攤點了炸銀絲卷，看到炸得油亮亮的模樣，驚訝直呼「油量太恐怖！」貼文曝光掀起熱議。

一名網友在「PTT Gossiping板」發文寫道，遇到2名國中生下課後在鹹酥雞攤買炸物，2人毫不猶豫的都點了炸銀絲卷。他看到銀絲卷被炸得外皮金黃酥脆、油光閃閃的模樣，看了一下油量，驚訝不已地直呼恐怖，認為吃炸物已經不健康了，竟還吃這種超級吸油食物，好奇問大家「點炸銀絲卷的都是什麼神人？」

貼文曝光，網友對銀絲卷的魅力褒貶不一。有人表示會點的肯定是「內行人」、「是真的好吃啊」、「一定要沾煉乳跟花生粉」、「濃縮再濃縮的極致美味」、「炸得好吃的可遇不可求」、「那個油都是肉的精華風味，當然就是加一些胡椒鹽才是正確作法」、「國中時第一次吃到真的驚為天人」。

持反向意見者認為，「銀絲卷就是吸油炸彈啊，敢吃真的猛」、「跟直接喝油沒兩樣」、「爛油、高油、高澱粉，好像沒一樣好捏」、「澱粉跟糖都很容易造成肥胖，裹油更熱量炸彈」。

鹹酥雞 銀絲卷 減重
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

見國生中點「金黃條狀」炸物…他驚油量核彈級 老饕：會點才內行

台灣小吃種類繁多，炸物、燒烤、飯麵，都是許多人喜愛的美食。近日一名網友發文表示，目睹2名國中生在炸物攤點了炸銀絲卷，看到炸得油亮亮的模樣，驚訝直呼「油量太恐怖！」貼文曝光掀起熱議。

農會商品缺貨改寄「3倍大關廟麵」！他收到傻眼：阿嬤管的倉儲嗎？

網購常見缺貨、到貨數量錯誤等問題，隨便遇到哪個都會讓買家頭痛不已，近日卻有網友全遇上了！明明產品沒有現貨，賣家卻拿「不同規格」照常出貨，然而結局神展開讓他笑喊「倉儲是僱用阿嬤嗎？」。 原PO在t

台灣小吃店「紅色綁繩」正確名稱曝！網笑太冷門：就是解不開那個

日常生活中有許多我們習以為常的物品，經常見到但突然被問到稱呼時，才驚覺根本不知道正確名字。

50嵐最強店員！小編親揭「金吧檯手」頭銜來歷 網嗨：味道真的不一樣

台灣連鎖飲料品牌「50嵐」深受民眾喜愛，近日一名網友分享，去50嵐買飲料時，發現店員圍裙上寫著「金吧檯手」，開心直呼「終於遇到了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

被安排跟客戶老闆住同房 女領隊嚇傻：旅行社潛規則？

一名在旅行社擔任領隊的女網友日前發文抱怨，表示帶團出去時，看到領隊資料上竟然寫她跟客戶老闆住一間房間，讓她傻眼又氣憤，質疑「這是旅行業的潛規則嗎？」貼文引起眾人熱議，許多人認為旅行社很有問題。

公車上神秘「紅色燙衣板」是啥？通勤族笑「急煞超好用」 真正用途揭曉

一名網友昨指出自己多年來搭車，卻始終不知道車上「一塊激似燙衣板的神秘板子」究竟用途為何，引來網友熱議。許多人笑稱表示：「急煞時就知道它有多好用了」，該則貼文引來近百則留言討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。