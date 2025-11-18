見國生中點「金黃條狀」炸物…他驚油量核彈級 老饕：會點才內行

台灣小吃種類繁多，炸物、燒烤、飯麵，都是許多人喜愛的美食。近日一名網友發文表示，目睹2名國中生在炸物攤點了炸銀絲卷，看到炸得油亮亮的模樣，驚訝直呼「油量太恐怖！」貼文曝光掀起熱議。

一名網友在「PTT Gossiping板」發文寫道，遇到2名國中生下課後在鹹酥雞攤買炸物，2人毫不猶豫的都點了炸銀絲卷。他看到銀絲卷被炸得外皮金黃酥脆、油光閃閃的模樣，看了一下油量，驚訝不已地直呼恐怖，認為吃炸物已經不健康了，竟還吃這種超級吸油食物，好奇問大家「點炸銀絲卷的都是什麼神人？」

貼文曝光，網友對銀絲卷的魅力褒貶不一。有人表示會點的肯定是「內行人」、「是真的好吃啊」、「一定要沾煉乳跟花生粉」、「濃縮再濃縮的極致美味」、「炸得好吃的可遇不可求」、「那個油都是肉的精華風味，當然就是加一些胡椒鹽才是正確作法」、「國中時第一次吃到真的驚為天人」。

持反向意見者認為，「銀絲卷就是吸油炸彈啊，敢吃真的猛」、「跟直接喝油沒兩樣」、「爛油、高油、高澱粉，好像沒一樣好捏」、「澱粉跟糖都很容易造成肥胖，裹油更熱量炸彈」。