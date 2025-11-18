農會商品缺貨改寄「3倍大關廟麵」！他收到傻眼：阿嬤管的倉儲嗎？
網購常見缺貨、到貨數量錯誤等問題，隨便遇到哪個都會讓買家頭痛不已，近日卻有網友全遇上了！明明產品沒有現貨，賣家卻拿「不同規格」照常出貨，然而結局神展開讓他笑喊「倉儲是僱用阿嬤嗎？」。
原PO在threads上曬出與農會線上購物網站「農會趴趴社」交易的訂單，只見農會客服通知他所購買的關廟區農會板麵460g規格已無現貨，為避免久候，直接改寄1200g規格的產品給他，並貼心表示「不會收取任何差額費用」，令看到板麵足足暴增成3倍的他傻眼問「農會網購的倉儲是不是僱用阿嬤」。
驟然變大的商品也讓網友看傻，紛紛留言「太狂了～」、「太過分了吧，網址在哪裡？」、 「居然升級！」、「鈔票不能變大，但食物可以」、「有一種餓是阿嬤怕你餓」、「什麼麵還會自己繁殖，也太開心了吧」、「有種農會叫做阿嬤的農會」、「馬上在農會網站買一波」。
該文也釣出「農會趴趴社」的小編澄清「我們的倉儲是姐姐！客服是妹妹！」，原PO立刻留言「感謝餵飽飽」，其他人也打趣「幾歲都是阿妹仔啦」、「都有阿嬤魂」。
