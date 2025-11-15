台灣小吃店「紅色綁繩」正確名稱曝！網笑太冷門：就是解不開那個

日常生活中有許多我們習以為常的物品，經常見到但突然被問到稱呼時，才驚覺根本不知道正確名字。一名網友在Threads上貼出一張照片，是每個台灣人都非常熟悉的紅色塑膠圈，原PO詢問「台灣中文怪物，請問下列圖形的正確名稱」？

不少人都看過，只是難以回答出來，「那個紅紅的」、「粉紅色那個，綁袋子的」、「我都叫：那個紅色會綁在湯的袋子的那個」、「那個紅紅用來綁塑膠袋的」。有趣的是，比起名字，大家對「很難開」印象更深刻，「每次買湯之類的東西我拆開這個都要搞超久的」、「就解不開的那個」、「那個紅色綁塑膠袋爆難解開的」。

不過還是有許多人知道正確答案，「邦提圈」、「邦提圈，問題是這個實在太冷門，光講這個名字我相信大部分人不知道是什麼」、「邦提圈，但很多人講尼龍繩，使用塑膠袋裝湯時必要的道具」。

邦提圈的命名由來已不可考，YouTuber蔡阿嘎也曾介紹過一些日常用品本名的影片，留言區就有一名麵攤老闆現身說法，推測「邦提圈」的由來可能和廠商有關，表示自己叫貨時各家送貨單名稱略異，除了邦提圈，還有束提圈、提圈等，因此「邦提圈」可能只是最初的廠商取的名字，久而久之大家就習慣了。