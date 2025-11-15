快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

台灣小吃店「紅色綁繩」正確名稱曝！網笑太冷門：就是解不開那個

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣小吃攤常用的紅色塑膠繩本名超冷門。示意圖／AI生成
台灣小吃攤常用的紅色塑膠繩本名超冷門。示意圖／AI生成

日常生活中有許多我們習以為常的物品，經常見到但突然被問到稱呼時，才驚覺根本不知道正確名字。一名網友在Threads上貼出一張照片，是每個台灣人都非常熟悉的紅色塑膠圈，原PO詢問「台灣中文怪物，請問下列圖形的正確名稱」？

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

不少人都看過，只是難以回答出來，「那個紅紅的」、「粉紅色那個，綁袋子的」、「我都叫：那個紅色會綁在湯的袋子的那個」、「那個紅紅用來綁塑膠袋的」。有趣的是，比起名字，大家對「很難開」印象更深刻，「每次買湯之類的東西我拆開這個都要搞超久的」、「就解不開的那個」、「那個紅色綁塑膠袋爆難解開的」。

不過還是有許多人知道正確答案，「邦提圈」、「邦提圈，問題是這個實在太冷門，光講這個名字我相信大部分人不知道是什麼」、「邦提圈，但很多人講尼龍繩，使用塑膠袋裝湯時必要的道具」。

邦提圈的命名由來已不可考，YouTuber蔡阿嘎也曾介紹過一些日常用品本名的影片，留言區就有一名麵攤老闆現身說法，推測「邦提圈」的由來可能和廠商有關，表示自己叫貨時各家送貨單名稱略異，除了邦提圈，還有束提圈、提圈等，因此「邦提圈」可能只是最初的廠商取的名字，久而久之大家就習慣了。

小吃 塑膠袋 粉紅色
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台灣人買麵包習慣1行為 一票人坦言自己也會：莫名反射動作

公車上神秘「紅色燙衣板」是啥？通勤族笑「急煞超好用」 真正用途揭曉

50嵐最強店員！小編親揭「金吧檯手」頭銜來歷 網嗨：味道真的不一樣

喝飲料頻率直線上升！OL嘆成「上班精神支駐」 全場共鳴：那叫鎮定劑

相關新聞

台灣小吃店「紅色綁繩」正確名稱曝！網笑太冷門：就是解不開那個

日常生活中有許多我們習以為常的物品，經常見到但突然被問到稱呼時，才驚覺根本不知道正確名字。

50嵐最強店員！小編親揭「金吧檯手」頭銜來歷 網嗨：味道真的不一樣

台灣連鎖飲料品牌「50嵐」深受民眾喜愛，近日一名網友分享，去50嵐買飲料時，發現店員圍裙上寫著「金吧檯手」，開心直呼「終於遇到了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

被安排跟客戶老闆住同房 女領隊嚇傻：旅行社潛規則？

一名在旅行社擔任領隊的女網友日前發文抱怨，表示帶團出去時，看到領隊資料上竟然寫她跟客戶老闆住一間房間，讓她傻眼又氣憤，質疑「這是旅行業的潛規則嗎？」貼文引起眾人熱議，許多人認為旅行社很有問題。

公車上神秘「紅色燙衣板」是啥？通勤族笑「急煞超好用」 真正用途揭曉

一名網友昨指出自己多年來搭車，卻始終不知道車上「一塊激似燙衣板的神秘板子」究竟用途為何，引來網友熱議。許多人笑稱表示：「急煞時就知道它有多好用了」，該則貼文引來近百則留言討論。

天母水果店「三顆芭樂600元」太震撼 在地人：生意一直很好

台北市天母商圈近日因一則網路貼文掀起熱議，一名民眾在臉書社團「靠北天母幫」發文指出，於天母地區的某水果行購買三顆芭樂竟要價600元，引發大批網友討論，留言從力挺店家品質到質疑「看人開價」不一而足。

他嫌颱風警報圖「醜又刺眼」盼改進…釣出內行揭3關鍵：美感不是重點

鳳凰颱風路徑不定，中央氣象署緊盯颱風動態，直到鳳凰減弱為熱帶性低氣壓才解除警報。不過卻有人認為氣象署發布的颱風警報圖「很沒有美感」，不僅不及民間氣象粉專小編，選色讓眼睛看了也不太舒服。文章吸引兩派網友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。