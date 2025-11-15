50嵐最強店員！小編親揭「金吧檯手」頭銜來歷 網嗨：味道真的不一樣

台灣連鎖飲料品牌「50嵐」深受民眾喜愛，近日一名網友分享，去50嵐買飲料時，發現店員圍裙上寫著「金吧檯手」，開心直呼「終於遇到了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，過去到過許多間50嵐分店，這次終於碰上傳說中的「金吧檯手」，特別拍下照片紀念。從畫面中可以發現，該名店員身穿黑底金字的專屬圍裙，上面除了寫著「金吧檯手」外，還繡有名字，看起來格外吸睛。

貼文一出後，不少網友都表示「穿這一件在50嵐界可呼風喚雨，堪比皇帝御賜馬褂」、「金吧檯手泡的飲料和煮的波霸都特別好喝跟好吃，在台北也很久沒有遇過了」、「哇，有金吧檯手的店可以查詢到嗎」、「原來50嵐也有特級廚師」、「哇居然有這樣的制度」、「這飲料會發出光芒嗎？」。

事實上，50嵐小編也曾解釋，「金吧台手」是台北限定的稱號，是內部認證制度，需要通過專業艱難的考試才能取得，象徵製茶技術與服務品質的專業肯定。