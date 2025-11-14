被安排跟客戶老闆住同房 女領隊嚇傻：旅行社潛規則？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
領隊示意圖。圖／AI生成
領隊示意圖。圖／AI生成

一名在旅行社擔任領隊的女網友日前發文抱怨，表示帶團出去時，看到領隊資料上竟然寫她跟客戶老闆住一間房間，讓她傻眼又氣憤，質疑「這是旅行業的潛規則嗎？」貼文引起眾人熱議，許多人認為旅行社很有問題。

原PO在臉書社團「靠北旅遊業」發文表示，之前帶一間公司員工出去，在安排房間時，竟然發現領隊資料上寫著她跟客戶老闆要住同一間，驚訝又納悶地跑去問旅行社主管，得到的答案竟是「這次司領房（針對司機和領隊或導遊所提供的房間）比較貴，有時候出團會擠一下」。

原PO聽了非常傻眼，認為這個成本應該要由客戶公司出，雖然自己不介意跟別人同擠一間房，但問題是老闆是男生，怎麼樣也不可能一起住。更扯的是，她去問同事，其他人竟然覺得這很正常，旅行社帶團出去就是會這樣，讓原PO很無言。

她後來問了外調領隊，對方則表示「旅行社絕對不可能也不敢提這種要求」，讓原PO質疑這到底是旅行社的問題，還是旅行社的潛規則？

貼文引起不少討論，留言一面倒都勸原PO小心點，「妳被潛規則了，男女同事不同房是常識」、「不要接這團，而且快點離開這家旅行社，真的不正常，而且正常旅行社不可能」、「旅行社問題，男女不是親人、家人，本該分房或與同性導遊睡，報價時就應該平分進去當成本了」、「再好也不會同房，這是基本底線絕不動搖」、「必須拒絕！別說旅遊業，正常公司出差絕對不會異性同房，趕快離開」、「趕快離開，不然就是自己再買一間房，下次別合作了」。

