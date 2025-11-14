快訊

公車上神秘「紅色燙衣板」是啥？通勤族笑「急煞超好用」 真正用途揭曉

聯合新聞網／ 綜合報導
公車上有一塊貌似燙衣板的紅色神秘板子，究竟用途為何，引來網友熱議。公車無障礙空間示意圖。 圖／台中市交通局提供
一名網友昨(13)日在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張公車內部照片，指出自己多年來搭車，始終不知道車上一塊「激似燙衣板的神秘板子」究竟用途為何，引來網友熱議。許多人笑稱表示「急煞時就知道它有多好用了」，該則貼文引來近百則留言討論。

原PO說，這塊紅色板子常看見，卻始終不清楚其功能，沒想到貼文一出立刻獲得解答。有網友指出「那是給輪椅乘客用的椅背」，獲得多位網友附和。有民眾補充，公車的無障礙空間配備包含輪椅固定裝置、側向安全靠板等，該塊板子就是讓輪椅乘客在固定後能靠住，以增加在行車間的安全性。

更多網友幽默回覆：「真正用途是，當急煞時，你自然就會知道它的重要」、「急煞時撞上去比較不痛」、「背墊，站著沒位子的時候靠著剛剛好」、「是美式足球的撞擊練習墊吧？」、「按下按鈕會把紅色座位彈飛逃生。」

有人認為它的外型很像「燙衣板」，也有人覺得像「墓碑」，還有網友分享曾聽司機提醒乘客，不要將全身重量壓在該板上，因為若壓斷乘客需自行賠償，引起不少討論。

