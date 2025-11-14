天母水果店「三顆芭樂600元」太震撼 在地人：生意一直很好

台北市天母商圈近日因一則網路貼文掀起熱議，一名民眾在臉書社團「靠北天母幫」發文指出，於天母地區的某水果行購買三顆芭樂竟要價600元，引發大批網友討論，留言從力挺店家品質到質疑「看人開價」不一而足。

原PO在貼文中表示，購買後對價格感到震驚，想知道該店是否為天母最昂貴的水果行。貼文發布後吸引逾千名網友按讚，部分居民指出該店以高價著稱，但品質相對穩定，「是貴婦水果攤」、「開很久、生意一直很好」。

也有網友認為價格離譜，直言：「三顆600太扯」、「現在芭樂貴，但不至於一顆200」。另有人以同業身分回應「蠻誇張的」，也有南部小農分享，十斤帝王芭樂的團購價甚至比三顆600元還便宜。

部分留言則提醒消費者可直接拒買或改到連鎖超市購買，以避免爭議。也有網友暗指店家疑似「看人亂喊價」，認為價格並非固定，而是依消費者的外表或氣質而定。

不過，也有居民替店家緩頰，強調天母地區店租、品項及挑貨標準都不同，某些精品水果店確實售價偏高，應是「一分錢一分貨」。還有網友幽默回應，「這不是芭樂，這是鳳凰蛋，搭配鳳凰颱風才有機會產蛋在台灣這個寶島，通常一產只有2顆，你能拿到3顆真是好福氣，3顆600元真的超級便宜，但我不會買。」