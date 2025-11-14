快訊

天母水果店「三顆芭樂600元」太震撼 在地人：生意一直很好

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾指出天母地區某水果行購買三顆芭樂要價600元，引發熱議。示意圖／ingimage
民眾指出天母地區某水果行購買三顆芭樂要價600元，引發熱議。示意圖／ingimage

台北市天母商圈近日因一則網路貼文掀起熱議，一名民眾在臉書社團「靠北天母幫」發文指出，於天母地區的某水果行購買三顆芭樂竟要價600元，引發大批網友討論，留言從力挺店家品質到質疑「看人開價」不一而足。

原PO在貼文中表示，購買後對價格感到震驚，想知道該店是否為天母最昂貴的水果行。貼文發布後吸引逾千名網友按讚，部分居民指出該店以高價著稱，但品質相對穩定，「是貴婦水果攤」、「開很久、生意一直很好」。

也有網友認為價格離譜，直言：「三顆600太扯」、「現在芭樂貴，但不至於一顆200」。另有人以同業身分回應「蠻誇張的」，也有南部小農分享，十斤帝王芭樂的團購價甚至比三顆600元還便宜。

部分留言則提醒消費者可直接拒買或改到連鎖超市購買，以避免爭議。也有網友暗指店家疑似「看人亂喊價」，認為價格並非固定，而是依消費者的外表或氣質而定。

不過，也有居民替店家緩頰，強調天母地區店租、品項及挑貨標準都不同，某些精品水果店確實售價偏高，應是「一分錢一分貨」。還有網友幽默回應，「這不是芭樂，這是鳳凰蛋，搭配鳳凰颱風才有機會產蛋在台灣這個寶島，通常一產只有2顆，你能拿到3顆真是好福氣，3顆600元真的超級便宜，但我不會買。」

天母 水果 消費者
相關新聞

公車上神秘「紅色燙衣板」是啥？通勤族笑「急煞超好用」 真正用途揭曉

一名網友昨指出自己多年來搭車，卻始終不知道車上「一塊激似燙衣板的神秘板子」究竟用途為何，引來網友熱議。許多人笑稱表示：「急煞時就知道它有多好用了」，該則貼文引來近百則留言討論。

天母水果店「三顆芭樂600元」太震撼 在地人：生意一直很好

台北市天母商圈近日因一則網路貼文掀起熱議，一名民眾在臉書社團「靠北天母幫」發文指出，於天母地區的某水果行購買三顆芭樂竟要價600元，引發大批網友討論，留言從力挺店家品質到質疑「看人開價」不一而足。

他嫌颱風警報圖「醜又刺眼」盼改進…釣出內行揭3關鍵：美感不是重點

鳳凰颱風路徑不定，中央氣象署緊盯颱風動態，直到鳳凰減弱為熱帶性低氣壓才解除警報。不過卻有人認為氣象署發布的颱風警報圖「很沒有美感」，不僅不及民間氣象粉專小編，選色讓眼睛看了也不太舒服。文章吸引兩派網友

分娩被醫學生圍觀…女崩潰怒喊「為何這麼多人看我生孩子」 勾起一票人難堪回憶

一名居住於馬來西亞的年輕婦女，日前透過社群平台分享自己在政府醫院分娩第一胎的經歷，指出在產痛達致高峰之際，竟被多名醫學院學生進入產房觀察、提問並做筆記，讓她當場情緒崩潰。

曾是國定假日！國父誕辰紀念日為何不放假了？歷史沿革一次看

今（12）日是國父孫中山誕辰紀念日，同時也是「世界肺炎日」，提醒社會重視肺炎防治。然而，過去國父誕辰紀念日曾是國定假日，如今為何不放假了...

幫忙整頓大樓？他點飲料放鞋櫃竟收檢舉單 網笑：外送員的逆襲

不少人吃飯時間忙碌或不想出門時會利用外送平台點餐，若不想和陌生人接觸還可以請外送員將餐點放在門口。

udn討論區

0 則留言
